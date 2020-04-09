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Artık sahaları da yok!

Çorum Belediyesi’nin Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yaptığı yol çalışmasının ardından bahçe ikiye bölündü. Daha önce 5 bin 500 metrekare olan okul bahçesi yol çalışmasının ardından 2 bin 600 metrekareye düştü. 500’e yakın öğrencinin eğitim gördüğü okul bahçesinde kısıtlanan alanda sadece voleybol sahasının olduğu dikkat çekerken, futbol, basketbol ve hentbol gibi branşlara gönül veren öğrencilerin nerede spor yapacağı yeni sezon öncesi merak konusu oldu.

Artık sahaları da yok!

Çorum Belediyesi’nin Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yaptığı yol çalışmasının ardından bahçe ikiye bölündü. Daha önce 5 bin 500 metrekare olan okul bahçesi yol çalışmasının ardından 2 bin 600 metrekareye düştü. 500’e yakın öğrencinin eğitim gördüğü okul bahçesinde kısıtlanan alanda sadece voleybol sahasının olduğu dikkat çekerken, futbol, basketbol ve hentbol gibi branşlara gönül veren öğrencilerin nerede spor yapacağı yeni sezon öncesi merak konusu oldu.

09 Nisan 2020 Perşembe 20:51
Artık sahaları da yok!

Okul bahçesinin yol çalışması nedeniyle daralmasının ardından, bu sezon sağlanan sportif başarının yeni sezonda da sağlanma endişesi okul yöneticilerini şimdiden kara kara düşündürmeye başladı.

(Rıfat KARA)

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