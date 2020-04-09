Artık sahaları da yok!

Çorum Belediyesi’nin Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yaptığı yol çalışmasının ardından bahçe ikiye bölündü. Daha önce 5 bin 500 metrekare olan okul bahçesi yol çalışmasının ardından 2 bin 600 metrekareye düştü. 500’e yakın öğrencinin eğitim gördüğü okul bahçesinde kısıtlanan alanda sadece voleybol sahasının olduğu dikkat çekerken, futbol, basketbol ve hentbol gibi branşlara gönül veren öğrencilerin nerede spor yapacağı yeni sezon öncesi merak konusu oldu.