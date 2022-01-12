“Artık sadece kulübün devri ile ilgileniyoruz”

Fatih Özcan’ın 26 Aralık’ta Afjet Afyonspor’la oynanan ilk yarının son maçının hemen bitiminde istifa etmesinden sonra, 28 Aralık’ta ikinci başkanlık görevinden ayrılan Mustafa Şeker, artık kulüple bir ilgilerinin kalmadığını açıkladı. Çorum FK’nın sezon sonuna kadarki bütçesini Sportif Direktör Yakup Ateş’e teslim ettiklerini ve artık sadece kulübün devri ile ilgilendiklerini kaydeden Mustafa Şeker, bununla ilgili olarak iki önemli firma ile görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Gerek kendisinin, gerekse Fatih Özcan’ın kesinlikle geri dönmeyeceğinin altını çizen Mustafa Şeker, “Bildiğiniz üzere, 28 Aralık’ta kulüpteki ikinci başkanlık görevimden istifa ettim. Ancak, o zamandan bugüne kadar, tüm mali vecibelerimizi yerine getirdik.

İstifa ettikten sonra, takımı, kamp için Antalya’ya gönderip, kamp ücretini ödedik. Yeni yönetimi belirleyip, takımı tam yetki ile Sportif Direktör Yakup Ateş’e teslim ettik.

Fatih Özcan kardeşimle kampa gidip, takımla vedalaştık. 16 Ocak’ta Diyarbekirspor’la oynayacağı ve uçakla gideceği maçın deplasman giderlerine varana kadar ödedik. Ödemeleri kulüp hesabından değil, kendi hesaplarımızdan yaptık. Bugün itibariyle artık kulüple bir ilgimiz kalmadı.

Kulübün sezon sonuna kadarki bütçesini Sportif Direktör Yakup Ateş’e teslim ettik. Bütçeyi yetiremezlerse oyuncu satabilirler. Biz artık hiçbir şeye karışmıyoruz. Bundan sonraki süreçte sadece Çorum FK’nın devri ile ilgili görüşmeleri yürüteceğiz.

İstifa sürecinden sonra, takımı kampa göndermemiz, sportif direktörle anlaşmamız ve teknik direktörlük görevine Ergün Penbe’nin getirilmesinden sonra kamuoyunda sanki perde arkasında biz varmışız gibi bir algı oluştuğunu görmekteyiz. Bu açıklamayı da, böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını belirtmek için yapıyorum. Ne ben, ne de Fatih Özcan’ın geri dönüşü yok. Dediğim gibi, biz sadece kulübün devri ile ilgili görüşmeleri yürütüyoruz.

Bildiğiniz gibi, bizim istifa kararımızdan sonra Çorum’dan hiçbir yatırımcı çıkmadı. Bizi arayıp soran da olmadı. Şu anda, çok önemli iki firma ile devir konusunda görüşme halindeyiz. Biri uluslararası bir firma, diğeri Süper Lig’de başarılı çalışmalara imza atan bir firma. Sezon sonuna kadar inşallah kulübü, Çorum FK’yı Süper Lig’e taşıyacağına inandığımız bu iki firmadan birine devretmeyi amaçlıyoruz.

Çorum FK’ya bundan sonrası için tüm kalbimle başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

