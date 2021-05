Artık mucize de yetmiyor: 0-1

STAT: Gümüşhane Yenişehir

HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan ***, Barış Sun ***, İbrahim Ethem Potuk ***

4.HAKEM: Mehmet Çağatay Lakot

GÜMÜŞHANESPOR: Cengiz ***, Burak ***, Özgür ***, Can ***, Yunus ***, Muharrem ***, Raif ***, Sercan ***, Tekin *** (Dk. 89 Osman Can), Tuğay ***, Baran ** (Dk. 71 İlke *)

YEDEKLER: Zeki, Oğuz, Emre, Erdinç, Batuhan Aygün, Azmi, Batuhan İhsan, Musa Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Sezgin Köprülü

ÇORUM FK: Erdi ***, Abdulhamit **, Nafican ***, Eren * (Dk. 24 Mete *) (Dk. 82 Mert *) Murat **, Muhammet **, Kerem **, Oktay ** (Dk.65 Kürşat *), Sinan **, Ömer * (Dk. 82 Hüseyin Can *), Cengiz **

YEDEKLER: Deniz

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

GOL: Dk.74 Tuğay

KAÇAN PENALTI: Dk. 27 Muharrem (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Muhammet (Çorum FK), Yunus, İlke (Gümüşhanespor)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum FK, sezonun son deplasmanında Gümüşhanespor’a 1-0 yenilirken, mucizelere kalan play-off umutlarını da tamamen yitirdi.

Dün, Gümüşhane Yeni Şehir Stadı’nda oynanan maçın genelinde üstün olan taraf Çorum FK’ydı. Kırmızı-siyahlılar, gol yollarında etkisiz kalırken, evsahibi ekibin 27.dakikada kazandığı penaltı vuruşunda kaleci Erdi gole izin vermeyince, ilk yarı 0-0 bitti.

İkinci yarıda, özellikle son bölümlerde riskleri alan Gümüşhanespor, 74.dakikada Tuğay’la golü bulup 1-0 öne geçti.

Kalan sürede iki takım da gol bulamayınca sahadan 1-0 galip ayrılan Gümüşhanespor puanını 30’a yükseltti ve ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı. 53 puanda kalan Çorum FK ise play-off umutlarını tamamen yitirdi.



DAKİKA 1: Çorum FK gole çok yaklaştı. Sağdan gelişen atakta, Kerem’in yerden altı pasa çıkarttığı topa Sinan kötü vurdu, top kaleci Cengiz’de kaldı.

DAKİKA 4: Çorum FK atağında, ceza yayında topla buluşan Cengiz’in pasında penaltı noktası civarında Murat gol vuruşunu yaptı, savunmaya da çarpan topu kaleci Cengiz son anda kornere çeldi.

DAKİKA 25: Çorum FK, soldan Nafican’la hızlı atağa çıktı. Cengiz’le verkaç yapan Nafican’ın yerden penaltı noktasına çıkarttığı topa Ömer kötü vurunca top kaleci Cengiz’de kaldı.

DAKİKA 27: Çorum FK ceza sahasına yapılan orta sonucu oluşan karambolde top Mete’nin eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanmak üzere topun başına geçen Muharrem’in sert vuruşunda kaleci Erdi sağına gelen topu çıkartmayı başarıp gole izin vermedi.

36: Çorum FK savunmasından Abdulhamit’in uzun pasına Sinan hareketlendi. Ama kaleci Cengiz ceza sahası dışına kadar çıkarak Sinan’dan önce topa müdahale edip önemli bir gol tehlikesini önlemiş oldu.

DAKİKA 38: Çorum FK atağında, Ömer’in harika pasına hareketlenen Sinan ceza sahasına girdi, kaleci Cengiz’le karşı karşıya kaldı ancak açısını kaybedince vuruş şansı bulamadı. Sonrasında savunma yerleşirken, Sinan’ın çıkarttığı pas yerini bulmadı.

DAKİKA 45: Çorum FK, rakip kalede üst üste önemli fırsatlardan yararlanamadı. Sağdan Cengiz’in kullandığı köşe vuruşundan gelen top Abdulhamit’in kafasından sekti, arka direkte Murat’ın ayak koyduğu topu kaleci Cengiz son anda kornere çeldi. Kornerden gelen top savunmadan sekip Sinan’a geldi, golcü futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Cengiz yine gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 47: Murat’ın pasına sağdan hareketlenen Oktay, çizgiye indi, yerden altı pasa çıkarttığı Sinan’dan önce son anda savunma ayak koydu, korner.

DAKİKA 49: Çorum FK’nın kazandığı serbest vuruşta topun başına Sinan geçti. Deneyimli golcünün plase vuruşunda kaleci Cengiz gole izin vermedi, Yükseklik kazanan topu Ömer kafayla kaleye gönderecek iken, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Çorum FK’lıların penaltı beklentisi karşısında hakem oyunu devam ettirdi.

DAKİKA 57: Gümüşhanespor’un kazandığı serbest vuruşta, Muharrem direkt kaleyi düşündü, vuruşunda kaleci Erdi gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 61: Çorum FK’nın kazandığı köşe vuruşunda soldan Ömer ceza sahasına ortaladı, uygun durumda Murat kafayı vurdu, yandan aut.

DAKİKA 74: GOL! Gümüşhanespor golü buldu. Savunmadan çıkarken kaptırılan topla ceza sahasında altı pasın sağına kadar sokulan Tekin’in yerden çıkarttığı topu Tuğay yakın mesafeden bir vuruşla ağlara yolladı: 0-1.

DAKİKA 84: Çorum FK atağında, Cengiz’in indirdiği topu Mert yakın mesafeden kaleye vurdu, top kaleci Cengiz’de kaldı.

87: Gümüşhanespor atağında, ceza sahasında Sercan’ın pasında Tuğay karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, son anda savunmaya çarpan top kornere çıktı.