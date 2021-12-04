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Artık kazanma zamanı

Spor 04.12.2021, 00:10
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Artık kazanma zamanı

Son 4 maçında sahadan beraberlikle ayrılan Çorum FK, yarın 16.hafta maçında konuk edeceği Bursa temsilcisi İnegölspor’u yenerek yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmayı hedefliyor. Çorum Şehir Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayacak maçı Samsun bölgesi hakemlerinden Erdem Mertoğlu yönetecek.
2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 16.hafta maçında yarın Bursa temsilcisi İnegölspor’u konuk edecek. Kırmızı-siyahlı ekipte, tüm planlar galibiyet üzerine yapılmış durumda.
4 maçlık galibiyet serisinin ardından, son 4 haftada sahadan beraberlikle ayrılan Çorum FK, ilk yarının kalan 4 maçını kazanmaya odaklandı. Bu doğrultuda, yarın İnegölspor’la oynanacak maçta 3 puan alıp yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmayı hedefleyen Çorum FK, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı siyahlı ekipte, kırmızı kart cezalısı İsmet Benli ile sarı kart cezalısı Hasan Küçcük yarınki zorlu maçta forma giyemeyecek.
Son 4 maçı 1-0 biten İnegölspor cephesinde de hedef Çorum’dan puan veya puanlarla ayrılmak. Teknik direktörlük görevine Şaban Yıldırım’ın gelmesiyle zor gol yiyen bir takım kimliğine bürünen Bursa temsilcisi, Çorum’da da puan hedefliyor.
28 puanlı 4.sıradaki Çorum FK ile 20 puanlı 11.sıradaki İnegölspor arasında yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Samsun bölgesi hakemlerinden Erdem Mertoğlu yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta, Erdem Mertoğlu’nun yardımcılıklarını Amasya bölgesinden Servet Bozkurt ve Rize bölgesinden İsmail Ertunç yapacak. Çorum FK’nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta yine Samsun bölgesinden Gökhan Özbulut da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.
(Hüseyin AŞKIN)
 

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