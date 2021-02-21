“Artık daha dikkatli olmalıyız”

Dünkü antrenman öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen İsmet Taşdemir, ligde ikinci yarıların her zaman zor olduğunu yinelerken, hatalardan ders çıkartmaları gerektiğini kaydetti ve “Baştan beri söylediğim gibi, ligde ikinci yarı her zaman zor olur. Biz de o zorluğu yaşıyoruz şuan. Kolay ve farklı kazanabileceğimiz İnegöl maçını özellikle 15.dakikadan sonraki oyunumuzla sıkıntılı bir hale soktuk.

Oyunda çok doğrularımız var ama bir o kadar da yanlışlarımız var. Ama maç maç değişebilir bu tür oyunlar. İnegölspor maçında bizim için 3 puan önemliydi. Dolayısı ile kazandığımız için mutluyum. Bundan sonraki maçlarda İnegölspor maçında yaptığımız hataları bertaraf edip daha dikkatli ve iyi bir oyun ortaya koymak zorundayız” dedi.

KARTLARI TEK TEK TEMİZLERSEK İYİ OLUR

Takımda çok sayıda futbolcunun sarı kart cezası sınırında olduğunu da kaydeden İsmet Taşdemir, “Umut ediyorum ki, maçlarda tek tek fire vererek devam edebilirsek bizim için daha iyi olur” ifadelerini kullandı. Taşdemir, bu hafta Niğde maçında sakat olan Eren Tokat ve sarı kart cezalısı olan Abdulhamit Yıldız’ın forma giyemeyeceğini de hatırlattı.

NAFİCAN’A ÖVGÜ

Ümit Milli Takım’ın iki hazırlık kampına da davet edilen Nafican Yardımcı ile ilgili de konuşan İsmet Taşdemir, “Nafican, biz geldiğimizden beri üzerine koya koya gidiyor.

Maç içinde hataları da oluyor ama daha 2001 doğumlu genç bir oyuncu, bu hataları yapacaktır. Ben Nafican’ın çok özellikli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 2.Lig’den ümit milli takımına gitmek kolay bir iş değil. Geriye dönüp baktığımızda da bunun emsali çok azdır. Belki 1 veya 2 tanedir. Dolayısı ile Nafican’ın bunu iyi değerlendirmesi gerekiyor. İki kez çağrıldı milli takıma. Milli takım havasını soluması kendisine çok şey kattı. Oradaki hocaları ile konuştuğumuzda onlarda çok memnun. İyi bir kamp geçirdi. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Nafican bizim daha çok şey beklediğimiz ve daha iyi yerlere gitmeyi umut ettiğimiz bir oyuncu. İnşallah arzu ettiğimiz yerlere en kısa sürede ulaşır” dedi.