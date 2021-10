“Artık Çorum’la bir duygusal bağ var”

İlk olarak yardımcı antrenör Bülent Üstüner’in vefatı nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade eden Yıldırım, Bu süreçte Çorum’da çok destek gördüğünü söyledi. 30 yıllık dostunu kaybettikten sonra gösterilen ilgi sonrası Çorum’dan kim ararsa arasın hiç düşünmeden yanında olacağını da vurgulayan Yıldırım, “Normal şartlarda Bülent Hoca’nın anılarının olduğu bu tesiste durmam mümkün değil ancak, gerek hastalığı, gerekse vefatından sonra yaşadıklarım karşısında bu kulübe ve bu şehre karşı büyük bir sorumluluğum olduğunu gördüm.

Gerçekten burada tam bir aile ortamı yaratan Başkanımız, Sportif Direktörümüz, tesiste çalışan tüm personelimizin yaptıkları ve gösterdikleri ilgi benim için dünyalar kadar önemli. Ben kapımı açıyorum, karşı odamda yatan dostumu kaybetmenin hüznünü yaşıyorum. Bu zor günlerimde bana gösterilen ilgiye, verilen desteği hayatın boyunca unutmayacağım. Yoksa bu şartlarda burada kalmam inanın mümkün değildi’ dedi.

‘BAYBURT KARŞISINDA KALİTEMİZİ GÖSTERDİK’

Duygusal anların yaşandığı sohbet toplantısının devamında Bayburt maçı hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, yardımcı antrenör Bülent Üstüner’in vefatından dolayı duygusal bir yıkım yaşadıkları haftada Bayburt’u deplasmanda mağlup etmenin sevindirici olduğunu söyledi.

Bayburt karşısında iyi mücadele ettiklerini de vurgulayan Yıldırım, “Şampiyonluk yarışında şampiyon olmak isteyen takımlar kötü oynadıklarında, vasat oynadıklarında bile kalitesini gösterip maç kazanabilmek zorunda ki, biz istediğimiz hedefe ulaşalım. Çok şükür Bayburt’ta buna ulaştık” dedi.

‘TARAFTAR SON DÜDÜĞÜ BEKLESİN’

İstanbul temsilcisi Sarıyer ile oynanacak maçın önemine de değinen deneyimli teknik adam, Sarıyer’in kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ve bu yüzden 90 dakika boyunca sabırla 3 puanı kovalayacaklarını söyledi. Sakat oyuncuların fazla olması nedeniyle Sarıyer maçı hazırlıklarını 15 kişi ile yaptıklarının da altını çizen Yıldırım, “Sarıyer maçına 15 futbolcu ile hazırlandık. Bu bizi olumsuz yönde etkilese de, kazanmamız gereken bir maçta kendimize mazeret aramıyoruz. Sarıyer maçında en büyük gücümüz taraftarımız olacak. Sivas maçında olduğu gibi son düdük gelmeden motivasyonumuzu bozacak tezahüratlarda bulunmasınlar. Son düdüğü beklesinler. Maç bittikten sonra bana ne derlerse desinler, hiç önemli değil. Kazanmak için çıkıyoruz. İlk 5’in de içerisine girdik sıralamada. İlk 5’in yukarılarına doğru gitmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

‘ELEŞTİRİYE AÇIK BİRİYİM’

Sivas Belediyespor maçı sonrası kendisine yapılan istifa çağrısı ve eleştiriler ile ilgili sorulan soruya da cevaplayan Yıldırım, “Dışarıdan eleştiri gelmiş olabilir illaki bu işin içerisinde eleştiri olacak. Saygı çerçevesinde ve belden aşağı olmadığı sürece hiç sıkıntı yok. Ben eleştirilmeyi çok seven bir insanım. Hatta soruyorum buradaki herkese de ‘Takımı nasıl buldun, en çok kimi beğendin?’ diye. Orada bana en ufak bir tüyo bile verseniz, benim çok hoşuma gidiyor. Eleştirildiğim zaman üzülmüyor, aksine hatayı bulup düzeltmek adına daha çok çalışıyoruz” dedi.

‘FEDEKARLIK BEKLİYORUZ’

Sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini de ifade eden Ahmet Yıldırım, “Şimdi biz kendimiz gibi her oyuncudan fedakârlık bekliyoruz. Bu ufak tefek ağrıları olanları 15 dakika, 20 dakika oynatabilir miyiz diye düşünüyoruz. Oyuncularımızdan bu fedakârlığı bekliyoruz. Mesela, geçen hafta sekiz haftadır hiç oynamayan, idmana çıkmayan ve sadece iki gün idmana çıkan Umut Kaya, Bayburt karşısında takımın en iyilerinden bir tanesiydi. Yani oyuncularımız böyle fedakârlık yapabiliyor ve dediğim gibi bunun olması gerekiyor.

Dışarıdan da bilinmesi gerekiyor, yani kenarda oturttuğumuz kaliteli oyuncular şu an itibariyle o fedakârlıktan dolayı kenarda oturuyorlar. 10-15 dakika bile olsun takımın bana ihtiyacı olur mu düşüncesiyle kenarda oturuyorlar, normalde sakatlıklarından dolayı kadroya almamamız gereken oyuncuları. O yüzden burada inanılmaz güzel bir sinerji oluştu. Tabiî ki, ufak tefek kazalar olacak ama bu kazaları bir sonraki maçta çabuk atlattığımız takdirde biz inanıyoruz ki şampiyon olacağız” dedi.

‘SARIYER ESKİDE KALDI’

Sarıyer’in eski takımı olmasından dolayı kritik maç öncesi neler hissettiği ile ilgili gelen soruyu da içtenlikle cevaplayan deneyimli teknik adam, ‘Sarıyer benim için eskide kaldı artık. Ben şimdi kendi camiama bakıyorum. Evet, Sarıyer’de güzel anılarım oldu. Sevdiğim, değer verdiğim insanlar oldu, onlarla ilişkilerim farklı. Ama takım üzerinden bakacak olursak, benim için şuan tek önemli şey Çorum FK’nın başarısı. Bu yüzden hizmet ettiğimiz takımın kazanması için de ne gerekiyorsa daha önce olduğu gibi Sarıyer maçında da yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘İSİMLER DEĞİL, ÇALIŞAN OYNUYOR’

Oyuncuların performansı hakkında soruların soru üzerine, Çorum FK’dan hak edenin ve çalışanın forma giyeceğini belirten Yıldırım, “Burada isimler oynamıyor, burada çalışan, hak eden oynuyor yani. Şimdi baktığın zaman Sefa, BAL’dan gelmiş, normalde kadroya girmesi zor ama o şansı iki pozisyon hatası olmasına rağmen değerlendirdi bence. Bu maçta oynar mı, oynamaz mı onu bilmem ama maçla alakalı benim beklentimin çok üstündeydi. Kerem de aynı şekilde. O yüzden öyle bakmıyorum yani. Ben futbolculuktan geldim, sakat oyuncu, tam hazır olmayan oyuncu sakatlanırsa bunun vebaline nasıl gireyim? Emre tam kuvvetli gözükmüyor bana o yüzden oynatmıyorum Ama kupa maçında oynatacağım, bunu üç hafta önce Emre’nin kendisine de söyledim, anca orada seni değerlendirebilirim, o zamana kadar iyi çalışman gerekiyor, hem salonda, hem sahada, iyice kuvvetlen ki, senin oradan sonrasına bakmam lazım. Yani sakatlanmasından korktuğum için oynatmadığımı söyledim. Serhat hoca da söyledi. Allah korusun ikinci çaprazı gidenler futbolu bırakıyor, ben onun futbol hayatının ömrünü uzatmam lazım hoca olarak, futbolu bırakması için değil yani” dedi.

‘TARAFTAR HER ZAMAN HAKLIDIR’

Sivas maçında taraftarlarla arasında geçen bir diyalogdan da bahseden Yıldırım, “Sivas maçının son dakikalarında taraftar beni istifaya çağırınca ellerimi açarak “Beni bırakın, oyuncularımıza sahip çıkın” gibi bir hareket yaptım. Çünkü sahada maçı kazanacak onlar. Maçtan sonra taraftar bana ne derse desin, problem olmaz. Ama maç oynanırken, takıma destek olunmalıdır.

Taraftar bir takım açısından oldukça önemlidir. Başarıya giden yolda en büyük güçtür. O yüzden taraftar her zaman haklıdır. Yaptıkları eleştiriden, istifa çağrısından dolayı kırgın veya kızgın değilim. Aksine onların beni istifaya çağırması benim daha dikkatli çalışmamı gerektiriyor. Ben olaya öyle bakıyorum” dedi.

