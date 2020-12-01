Son Dakika

“Artı yönlerimizi geliştirip yolumuza devam edeceğiz”

Erzincanspor maçını değerlendiren Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir; “İyi oynadığımız ve istediklerimizi sahaya yansıttığımız bölümler var. Bunları geliştirip yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz uzun ve zorlu. Daha çok çalışarak daha çok kenetlenerek üstesinden geleceğiz” dedi.

Spor 01.12.2020, 01:48
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“Artı yönlerimizi geliştirip yolumuza devam edeceğiz”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Anagold 24 Erzincanspor’la 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra yaptığı açıklamada, zaman zaman iyi onadıkları bölümlerdeki futbolu geliştirip, daha çok çalışarak yollarına devam edeceklerini söyledi.

Çorum Futbol Kulübü’nün başında ilk lig maçına çıkan İsmet Taşdemir, yaptığı açıklamada; “Galip gelmek istediğimiz bir maçı maalesef son dakikada yediğimiz bir golle kazanamadık.

Maçın geneline baktığımızda iyi oynadığımız ve istediklerimizi sahaya yansıttığımız bölümler var. Bunları geliştirip yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz uzun ve zorlu. Daha çok çalışarak, daha çok kenetlenerek üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)

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