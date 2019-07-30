Arkan’dan büyük başarı!

Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Milli takım seçme müsabakaları 28-29 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mustafa Arkan tek erkekler kategorisinde birinci olarak 30 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Polonya’nın Gniezno şehrinde yapılacak olan 17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası’nda milli takım forması ile mücadele etmeye hak kazandı.

Konu hakkında açıklama yapan İl Temsilcisi Barış Boyar, “Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki, geçtiğimiz yıllarda esamesi bile okunmayan bu sporcumuzun kulübümüzün sağladığı imkanları en iyi şekilde değerlendirip,hiç antrenman aksatmadan,plan ve programa sadık kalarak daima çalışma arzusu, disiplini ve başarma isteğiyle bu noktaya gelmesi takdire şayandır ve diğer sporcularımızada örnek niteliğindedir. Sporcumuzu kutluyor, bu azminin, fedakarlığının, başarma arzusunun ve her şeyden önce ahlakının yaşamı boyunca hayat felsefesi olmasını diliyorum. Ayrıca desteklerinden dolayı Millet Vekilimiz Oğuzhan Kaya’ya, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Haşim Eğer’e, Federasyon Başkanımız Murat Özmekik’e, Genel Sekreterimiz Hayati Kısacık’a, Kulüp Başkanımız Nadir Solak’a ve Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün değerli personeline şahsım ve tüm ekibim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Ömür SOYTEMİZ)