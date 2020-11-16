Antrenör Özdemir: ‘Hedefimiz Play-Off’

TVF Erkekler 2.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Sungurlu Belediyespor’da antrenör Mustafa Özdemir Zonguldak DSİ galibiyetini değerlendirdi. Zonguldak DSİ karşısında oyuncularının çok iyi performans sergilediğini vurgulayan deneyimli antrenör, iyi oyun ve alınan 3-0’lık galibiyetten ötürü mutlu olduğunu söyledi. Sezona ligde kalmak hedefi ile başladıklarının altını çizen Özdemir, “Ancak ligde oynadığımız ilk iki maç ve oyuncularımın göstermiş olduğu performans sonrası hedefimizi Play-Off oynamak olarak değiştirdik. Bilindiği üzere ilk maçımızda Ankara takımı SGK’yı deplasmanda 3-1 yendik. İkinci hafta maçında ise sahamızda Zonguldak DSİ’yi çok iyi bir oyunla set vermeden 3-0 yendik. Ben daha önce Sungurlu Belediyespor ile birlikte 1.Lig tecrübesi yaşamış biriyim. Bu nedenle 2.Lig’i de biliyoruz. Takımları tanıyoruz. Hemen hemen her takım denk. Böyle olduğu içinde herkes herkesi yenebilecek güçte. Beni tek şaşırtan ve gururlandıran oyuncularımın üstün performansı. Pandemi nedeniyle takım halinde fazla antrenman yapma şansımız olmamasına rağmen, oyuncularım bireysel antrenmanlar ile performanslarını ikiye katlıyorlar. Bu durumdan ve ilk iki hafta alınan skorlardan dolayı mutluyum ve gururluyum. Biz şimdi kademe kademe ilerlemek istiyoruz. Bu şekilde de oynamaya devam edersek. Play-Off’a yükseleceğimize inanıyorum. Çorum’u ve Sungurlu’yu en iyi şekilde temsil etmek için son maça kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.