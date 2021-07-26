Antrenör eğitim semineri başladı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Toplantı Salonu’nda saat 09.00’da başlayan seminere, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sefer Kurtaran, TÜFAD Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy, TFHHGD Başkanı Ahmet Ecevit, TFF Pro Lisans TUDOR antrenör eğitimcisi İsmet Kamak, TÜFAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve 50 futbol antrenörü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan seminer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran ve TÜFAD Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy’un konuşmaları ile devam etti.

Halit Sıkı UEFA Sürekli Antrenör Gelişim Semineri ve Cemalettin Hoşgör-Saim Çilingir TFF zorunlu Grastross C antrenör gelişim seminerinde, TFF Pro Lisans TUDOR antrenör eğitimcisi İsmet Kamak tarafından eğitim verildi.

ÖĞLEDEN SONRA SAHADA UYGULAMA

TFHGGD Toplantı Salonu’nda verilen bilgilendirme toplantısının ardından öğleden sonra futbol antrenörlerine 1 No’lu Saha’da yine İsmet Kamak tarafından uygulamalı eğitim verildi. Teorik dersler için Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Dr. Emrah Yılmaç, Dr. Abdulkerim Çeviker, Öğretim Görevlisi Abdüsselam Turgut tarafından verilen eğitimin son bölümünde Hakem ve Gözlemci Eğitmeni Mustafa Bıçakcı önderliğinde verilecek futbol oyun kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Zorunlu gelişim semineri yarın yapılacak son eğitim programların ardından sona erecek.

(Rıfat KARA)

