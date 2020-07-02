Antrenör Çakmar, Çorum'da genç sporcularla buluştu

Mahmut Atalay Spor Salonu'nda güreşçilerle buluşan Çakmar, geçen yıl düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Mert İlbars'ın da aralarında yer aldığı sporculara malzeme yardımında bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonunca gönderilen eşofman takımlarını sporculara hediye eden Çakmar, onlarla bir süre konuştu.

Çorum'un güreş branşında şampiyon sporcular yetiştiren bir kent olduğuna işaret eden Çakmar, "Bu topraklardan Tevfik Odabaşı, Murat Gençtürk gibi dünya ve olimpiyat şampiyonları çıktı. Biz de gelip çocuklarımıza moral verelim istedik. Bu kardeşlerimizin başarılı olacağına inanıyoruz. Türkiye'nin olimpiyatlarda kazandığı 39 altın madalyanın 29'u güreşçilerden geldi. O yüzden çocuklarımızın her daim yanındayız. Uluslararası arenada şampiyon güreşçiler çıkararak, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının güreş sporunu da etkilediğini dile getiren Çakmar, tedbirler kapsamında mart ayında ara verdikleri kamp çalışmalarına 3 ay sonra yeniden başladıklarını dile getirdi.

"Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile görüştükten sonra Elmadağ'daki kamp merkezimizde çalışmalara başladık." diyen Çakmar, şöyle devam etti:

"İlk önce personelimiz testlerden geçti. Sonra sporcularımızı davet ettik. 17 gün boyunca mindere çıkmadık. Test sonuçlarını bekledik. Sporcularımızda herhangi bir belirti çıkmadı. Bu süreçte koşu ve ağırlık şeklinde çalıştık. Bundan sonra da kontrollü gideceğiz. Personel ve sporcularımız evlerine gitmeyecek. Dışarıdan içeriye, içeriden de dışarıya çıkılmayacak. Aralık ayında Dünya Şampiyonası var. Oraya hazırlamamız lazım. Olmazsa 2021 Olimpiyatları var. Hedefimiz orası. Sporcular, teknik heyet ve çalışanlar olarak kenetlendik. İzolasyonu da iyi uyguladık. Hedefimize doğru gidiyoruz."

Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Çakmar, "Kampımızı başlatmasaydık, sporcularımız evinde, köyünde dağınık şekilde kendi başlarına çalışacaklardı. Kampta takım halinde ve daha profesyonel çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız ve bakanlarımız kampımızın açılması konusunda bize güvendi, biz de onları mahçup etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çakmar, normalde 50'ye yakın sporcuyla yürüttükleri kamp çalışmalarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 sporcuyla sürdürdüklerini sözlerine ekledi.