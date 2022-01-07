Antalya kampı başlıyor

2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Çorum FK, sezonun ikinci yarısının ilk etabını tamamladıktan sonra ikinci etap kamp çalışmalarına bugün Antalya’da başlayacak.

Konuyla ilgili Çorum FK’dan yapılan açıklamada; “Takımımız 2021-2022 sezonun ikinci yarı hazırlıklarının birinci etabını 5 Ocak Çarşamba günü, akşam saat 17.00’de kulüp tesislerimizde yapmış olduğu antrenmanla tamamladı.

Takımımız ikinci etap hazırlıklarına 7 Ocak Cuma günü Antalya’da kamp yapacağı otelde toplanıp başlayacaktır.

2.Lig Kırmızı Grubun 20.haftasında, deplasmanda karşılaşacağımız Diyarbekirspor A.Ş. maçının hazırlıklarını Antalya7da sürdürecek olan takımımız, 14 Ocak Cuma günü, müsabakanın oynanacağı Diyarbakır’a geçecektir” ifadelerine yer verildi.

(Hüseyin AŞKIN)

