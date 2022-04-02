Ankaraspor’la ikinci kez

Profesyonel liglerde 10.sezonunu geçiren Çorum FK, eski adı Osmanlıspor olan ve 9 sezondur profesyonel liglerde boy gösteren Ankaraspor’la, ilk kez bu sezon aynı grupta yer aldı. İki takım, 14.haftada Çorum’da karşılaşırken, 21 Kasım’da oynanan maç, başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Yarın, Osmanlı Stadı’nda oynanacak maç, iki takım arasındaki ikinci karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

(Hüseyin AŞKIN)