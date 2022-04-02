Ankara’da kritik kapışma

2.Lig Kırmızı Grupta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, Somaspor galibiyetinin ardından, yarın da Ankaraspor’la çok kritik bir maç oynayacak.

Hafta içerisinde, evinde, Manisa temsilcisi Somaspor’u 1-0 yenerek 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan ve play-off umutlarını tazeleyen Çorum FK, zorlu Ankara deplasmanında da 3 puan mücadelesi verecek. Yarınki maç, iki takım açısından da hayati önem taşıyor. Potanın 4 puan gerisinde yer alan Çorum FK, umutlarını güçlü şekilde devam ettirebilmek için, kazanmak zorunda. Zorlu maç öncesinde, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

Play-off potasının 9 puan gerisinde bulunan Ankaraspor’un da puan kaybına tahammülü bulunmuyor. Hafta içerisinde, Sarıyer galibiyetiyle moral bulan Başkent ekibi, Çorum FK’yı da yenerek umutlarını sürdürmeyi hedefliyor.

Özetle, kritik maç öncesinde, iki takım da kazanmak zorunda.

52 puanla 7.sırada yer alan Çorum FK ile, 47 puanlı 11.sıradaki Ankaraspor arasında, yarın Ankara’da, Osmanlı Stadı’nda oynanacak maçı, Zonguldak bölgesi hakemlerinden Eren Gökmen yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta, Eren Gökmen’in yardımcılıklarını ise, Diyarbakır bölgesinden Emre Doğu ile Balıkesir bölgesinden Mert Baykal yapacak. Yine Zonguldak bölgesinden, Hakan Ergin de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)