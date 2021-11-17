Ankara’da Çorum mesaisi
Spor 17.11.2021, 19:04
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Çorum FK’nın Pazar günü 14.hafta maçında konuk edeceği Ankaraspor, zorlu maç teknik direktör Özcan Kızıltan nezaretinde hazırlanıyor.
Başkent ekibi, dün de Batıkent Tesislerinde bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik patron Özcan Kızıltan’ın motivasyon toplantısının ardından ısınma ile başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma ile devam ederken, çabuk kuvvet çalışmasıyla sona erdi.
Mavi-beyazlı ekip, antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.
(Hüseyin AŞKIN)
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