Son Dakika

Ankara Demirspor’la iki maç da berabere

Spor 31.10.2020, 00:05
15
Ankara Demirspor’la iki maç da berabere

Çorum Futbol Kulübü, bugün Misli.com 2.Lig Beyaz Grup 8.hafta maçında konuk edeceği Ankara Demirspor’la tarihinde üçüncü kez karşılaşacak.

Profesyonel futbol liglerinde dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü daha önce Başkent ekibiyle 2016-17 sezonunda 3.Ligde iken aynı grupta yer aldı. İki takım arasında 1 Ekim 2016’da Çorum’da oynanan 5.hafta maçı 1-1 biterken, Çorum Futbol Kulübü’nün golünü 37.dakikada Erkut Başkaya, Ankara Demirspor’un golünü ise 89.dakikada Emre Akdağ attı.

11 Şubat 2017’de Ankara’da oynanan 24.hafta maçı ise 0-0 bitti.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
15°
hafif yağmur
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 31 Ekim 2020
İmsak 05:36
Güneş 07:01
Öğle 12:29
İkindi 15:19
Akşam 17:47
Yatsı 19:07

Gelişmelerden Haberdar Olun

@