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Ankara Demirspor’la iki maç da berabere
Spor 31.10.2020, 00:05
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Çorum Futbol Kulübü, bugün Misli.com 2.Lig Beyaz Grup 8.hafta maçında konuk edeceği Ankara Demirspor’la tarihinde üçüncü kez karşılaşacak.
Profesyonel futbol liglerinde dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü daha önce Başkent ekibiyle 2016-17 sezonunda 3.Ligde iken aynı grupta yer aldı. İki takım arasında 1 Ekim 2016’da Çorum’da oynanan 5.hafta maçı 1-1 biterken, Çorum Futbol Kulübü’nün golünü 37.dakikada Erkut Başkaya, Ankara Demirspor’un golünü ise 89.dakikada Emre Akdağ attı.
11 Şubat 2017’de Ankara’da oynanan 24.hafta maçı ise 0-0 bitti.
(Spor Servisi)
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