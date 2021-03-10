Ankara Demirspor: 2-Çorum FK: 2

STAT: TCDD Ankara Demirspor.

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar*, H.Göktürk İmamoğlu*, Emin Barlas*

4.HAKEM: Ahmet Resuloğlu***

ANKARA DEMİRSPOR: Ömercan***, Kamil***, Hasan**, Mustafa Kayabaşı**(Dk.67 Ahmet*), Serdar**** (Dk.80 Mustafa Fettahoğlu*), Harun*** (Dk.80 Hakan Turan*), Ahmet**, Hasan** (Dk.76 Turan*), Taner***, Rahmi Can**, İlker****

YEDEKLER: Fatih, Hüseyin, İlyas, Celal, Kerem Hakan, Sergen.

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Akan.

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Hüseyin****, Ertuğrul***, Mehmet Sedef** (Dk.76 Oktay**), Abdulhamit* (Dk.33 Eren Tokat*), Salih Zafer* (Dk.54 Mete**), Muhammet***, Kerem* (Dk.46 Mikail**), Umut***, Ömer***, Cengiz**, Sinan***.

YEDEKLER: Erdi, Hüseyin, Kürşat.

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

GOLLER: Dk.6 (penaltıdan) ve 56 Serdar (Ankara Demirspor), Dk. 64 Sinan, Dk.90+2 Oktay (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Taner, Serdar, Hasan, Ahmet, Hakan Turan (Ankara Demirspor), Umut Kaya, Muhammet, Ömer, Oktay (Çorum FK)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup 27.hafta maçında Çorum Futbol Kulübü deplasmanda Ankara Demirspor’un konuğu oldu. Play-Off mücadelesi açısından oldukça önem arz eden karşılaşma saat 14.00’de TCDD Ankara Demirspor Tesisleri’nde oynandı. Konya bölgesi hakemi Raşit Yorgancılar’ın yönettiği maça ev sahibi Ankara Demirspor etkili başladı. Mücadelenin henüz 6.dakikasında kazanılan penaltı atışını golcü futbolcusu Serdar Eylik ile gole çeviren Lacivert-Beyazlılar maçta 1-0 öne geçti. Çorum FK’nın kötü oynadığı ilk yarı 1-0 Ankara temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının 56.dakikasında Çorum FK’lı futbolcu Ertuğrul’a yapılan faul sonrası ev sahibi Ankara Demirspor maçta 2-0 öne geçti. Bu golün ardından Çorum FK’lı futbolcular ve yedek kulübesi hakeme uzun süre itiraz etti. Mücadelenin kalan dakikalarında oyunun kontrolünü tamamen eline alan Çorum FK 64.dakikada Sinan Kurumuş’un harika frikik golü ile farkı 1’e indirdi. Kalan dakikalarda gol için Ankara Demirspor kalesine yüklenen Kırmızı-Siyahlılar bir türlü istediği golü bulamazken, kalesinde de ciddi pozisyonlar verdi. Son dakikalarda Ankara Demirspor’un kazandığı penaltıya benzer bir pozisyonda Çorum FK’nın penaltısını vermeyen Raşit Yorgancılar maçın önüne geçen isim olurken, Kırmızı-Siyahlılar 90+2’de Oktay Balcı’nın kafasıyla beraberlik golünü buldu. Bu golden hemen 2 dakika sonra Çorum FK Sinan ile galibiyet golünü bulmasına rağmen gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Ankara Demirspor puanını 45’e, Çorum FK ise 37’e yükseltti.



MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 6 (GOL): Ev sahibi Ankara Demirspor’da uzun topa hareketlenen İlker ceza sahasının girişinde Salih Zafer tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Serdar Eylik gole çevirdi.

DAKİKA 14: Sol taraftan kullanılan korner atışına Ankara Demirspor’dan Kamil altı pas üzerinden kafayı vurdu. Topu kaleci Hasan Hüseyin güçlükle çıkardı.

DAKİKA 15: Sağ kanattan gelişen Ankara Demirspor atağında Mustafa topu Çorum FK ceza sahası içerisine ortaladı. Altı pas üzerinde Serdar Eylik topun gelişine voleyle vurdu top az farkla auta gitti.

DAKİKA 18: Ender gelişen Çorum FK atağında sağ kanattan Ömer Bozan ortaladı. Cengiz’in kafayla indirdiği topa altı pas üzerinden Sinan vuramadı.

DAKİKA 30: Ev sahibi Ankara Demirspor’da Serdar’ın pası ile Çorum FK ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan İlker uzak köşeye plase gönderdiği top direk dibinden auta gitti.

DAKİKA 56 (GOL) Ankara Demirspor’lu futbolcu Mustafa Kayabaşı orta alanda Çorum FK’lı futbolcu Ertuğrul’a bariz faul yapmasına rağmen orta hakem Raşit Yorgancılar oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında ev sahibi Ankara Demirspor sağ kanattan sürüklediği atakta topu bomboş pozisyondaki Serdar’a aktardı. Kaleci Hasan Hüseyin ile karşı karşıya kalan Serdar topu ağlara gönderdi.

DAKİKA 64 (GOL): Çorum FK ceza yayının sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Sinan Kurumuş topu filelerle buluşturdu.

DAKİKA 77: Ankara Demirspor atağında Hasan Küçük ara pası ile topu İlker ile buluşturdu. Kaleci Hasan Hüseyin ile karşı karşıya kalan İlker’in vuruşunda Hasan Hüseyin topu çıkarmayı başardı.

DAKİKA 90: Çorum FK’nın gol için bastırdığı dakikalarda ev sahibi Ankara Demirspor’un ani gelişen atağında sağ taraftan Turan, ceza sahası içindeki İlker’e pasını çıkardı. Bomboş pozisyondaki İlker’in vuruşunu kaleci Hasan Hüseyin çıkardı.

DAKİKA 90+2 (GOL): Soldan gelişen Çorum FK atağında Cengiz ortaladı arka direkte Oktay kafayı vurdu top filelerle buluştu:

DAKİKA 90+4: Mikail sol kanatta rakipten kazandığı topu ceza sahası içine ortaladı. Kaleciden seken topu Sinan filelere gönderdi ancak orta hakem ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti.

