Ankara Demir on maçtır yenilmiyor

Çorum Futbol Kulübü’nün yarın deplasmanda karşılaşacağı Ankara Demirspor, özellikle sezonun ikinci yarısında sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerken, son 10 maçında yenilgi yüzü görmedi.

Ligde, oynadığı 24 maçta topladığı 46 puanla 4.sırada yer alan Ankara Demirspor, sezonun ikinci yarısında fırtına gibi esiyor. İkinci yarıda oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Başkent ekibinin son 10 maçta bileği bükülmedi.

Bu sezon sadece 4 yenilgi alan Ankara Demirspor, en son 2 Ocak’ta Kocaelispor’la evinde oynadığı 9.haftanın erteleme maçında 3-1 yenildi. Başkent ekibi, Kocaelispor maçından sonra çıktığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Çorum FK ise sezonun ikinci yarısında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Çorum FK, Ankara Demirspor gibi son yenilgisini Kocaelispor’a karşı evinde aldı.

(Spor Servisi)

