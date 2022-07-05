Ankara'da ‘Atılım’ rüzgarı

Karışık Dövüş Sanatları (MMA) Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Karışık Dövüş Sanatları (MMA) Türkiye Şampiyonası 30 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Esenboğa Termal Otel'de gerçekleşen müsabakalarda 45 ilden 500'e yakın sporcu katıldı. Çorum'u ise sadece Atılım 1984 Kulübü sporcuları temsil etti. Kulüp Başkanı Muharrem Saltan, antrenör Burak Keçeci önderliğinde ringe çıkan Atılım 1984 Spor Kulübü sporcularından Eymen Kayra Keçeci 37 kilo alt minik grapling kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmayı başarırken, 31 kilo alt minik graplingde de Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Büyük erkekler 83 kilo ight MMA kategorisinde Sefa Bozkurt, 65 kilo full kategorisinde Çağatay Şahin, 57 kilo light MMA'da Furkan Şahin, 67 kilo light MMA'da Batuhan Utku Keçeci Türkiye ikincisi olmayı başardılar. 56 kiloda ise full MMA kategorisinde mücadele eden Furkan Su ise Türkiye üçüncüsü oldu.



(Rıfat KARA)

