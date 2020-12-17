Anaç bölge şampiyonu

Samsun'da düzenlenen Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe Yarışları'nda Çorum İl Özel İdare sporcusu Salih Anaç 3000 metrede bölge şampiyonu olarak adını finallere yazdırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe Yarışları 16 Aralık’ta Samsun’da yapıldı. 3 takımdan 14 sporcunun katıldığı yarışlarda Çorum İl Özel İdare Gençlikspor’dan 2 sporcu 3000 metre de ter döktü. Kıyasıya geçen yarış sonunda İl Özel İdare Gençlikspor’dan Salih Anaç 10 dakika 8 saniyelik derecesi ile birinci olmayı başarırken, Gümüşhane Gençlik ve Spor Kulübü’nden Muhammet Şayık 10 dakika 23 saniye ile ikinci, Giresun Espiye Belediyespor’dan Veysel Camcı ise 10 dakika 24 saniye ile üçüncü tamamladı. Çorum İl Özel İdare Gençlikspor’un bir diğer sporcusu İsmail Can Köksal ise 11 dakika 12 saniyelik derecesi ile altıncı olmayı başardı.

İki genç atlet Çorum’u 22 Aralık’ta Adana’da yapılacak olan final yarışlarında temsil etmeye hak kazandılar.

(Spor Servisi)