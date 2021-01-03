“Ana hedefimiz maçlara seyircili devam etmek”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçları Mart ayından sonra seyircili oynatabileceklerine dair açıklamada bulundu.

Maçları tam seyirci kapasitesiyle oynatmalarının henüz mümkün görünmediğini ifade eden TFF Başkanı Nihat Özdemir’in konuyla ilgili açıklaması şöyle: İnşallah gelecek aşılarla, bu pandemi olayını geride bırakacağımız yıl olur. Pandemiyi geride bırakırsak ana hedefimiz olan taraftarlarımızı tribünlerde görmek istiyoruz. Çünkü tribünlerde seyirci olmadığı zaman maçlar güzelliğine kavuşamıyor. Oyuncular motive olmuyor. Hakemlerin bile seyircisiz maç oynamaktan dolayı sıkıntıları var. Pandemi şartları uygun olursa mart ayından sonra bizim ana hedefimiz liglerimize seyircili olarak devam etmek olacak. Tam seyirci kapasitesi ile maçları oynamayı düşünemiyoruz. Alacağımız seyirci sayısı %20 mi olur, % 30 mu olur bilemiyorum. Onu Sağlık Bakanlığı ile yapacağımız görüşmede karar vereceğiz.”

TÜM LİGLERİ 16 MAYIS’A KADAR BİTİRMEK İSTİYORUZ

Sezonun ikinci yarısında pandemi nedeniyle maç ertelemeyeceklerini de kaydeden Nihat Özdemir, tüm ligleri 16 Mayıs’a kadar tamamlamayı hedeflediklerini de belirtti. Özdemir, “Ertelenen maçları da Ocak ayında bitirmek istiyoruz. İkinci yarıya başlarken bazı prensipler koyduk. 14 olan sayı 9’a düşünceye kadar erteleme olmayacak. Bir takımda 9 oyuncu varsa çıkıp maçını oynayabilecek. Oyuncu sayısını da arttırdık ve altyapıdan oyuncu ekleme şansı verdik. Eğer bunları yerine getiremezse, o takımı hükmen mağlup ilan edip yolumuza devam edeceğiz. Başka türlü bu ligleri tamamlama şansımız yok.

16 Mayıs itibariyle Türkiye’de bütün ligleri tamamlamak istiyoruz. Çünkü milli takım toplanacak. Milli Takımımız, 11-12 Haziran gibi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Ben ümit ediyorum ki hiçbir maçta hükmen yenilgi olmayacak, herkes çıkıp maçını oynayacak” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)