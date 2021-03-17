Amed’le üçüncü kez

Profesyonel futbol liglerindeki dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler’le ilk kez geçen sezon aynı grupta yer aldı. İki takım sezonun 15.haftasında Diyarbakır’da karşı karşıya gelirken, müsabakayı Amed Sportif Faaliyetler 3-2 kazandı.

Sezonun ikinci yarısında Çorum’da oynanması gereken 32.hafta maçı ise koronavirüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine oynanmamıştı.

Bu sezon da aynı grupta yer alan iki takım, 10.hafta maçında, karşı karşıya geldi. Çorum FK’daki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen ve bu nedenle 14 Ocak’ta oynanan maç 2-2 bitti. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta Çorum FK’nın gollerini 71.dakikada Cengiz Ötkün, 83.dakiada Umut Kaya atarken, Diyarbakır ekibinin golleri 63.dakikada Yusuf Yağmur ve 88.dakikada Halil İbrahim Sönmez’den geldi.

(Spor Servisi)

