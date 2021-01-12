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Amed mesaisi başladı

Çorum Futbol Kulübü’nde Perşembe günü oynanacak olan Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları başladı.

Spor 12.01.2021, 00:33
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Amed mesaisi başladı

Pazar günü deplasmanda Sancaktepe FK’yı 6-0 mağlup ederek sezonun en farklı galibiyetine imza atan Çorum FK’da Amedspor maçı hazırlıkları dün yapılan antrenman ile start aldı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Sancaktepe maçında oynayan ve oynamayan futbolcular antrenmanı düz koşu yaparak tamamladı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı taktik antrenman ile Amedspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Spor Servisi)

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