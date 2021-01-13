Amed evinde aslan deplasmanda kedi

Mismli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta play-off hesapları yapan Çorum Futbol Kulübü’nün yarın 10.haftanın erteleme maçında konuk edeceği Amed Sportif Faaliyetler evinde topladığı puanlara play-off iddiasını sürdürüyor. Diyarbakır temsilcisi deplasmanlarda sorun yaşıyor.

Ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi alan ve 27 puan toplayan Amed Sportif Faaliyetler, puan cetvelinin 7.sırasında yer alıyor. Play-Off’a kalma mücadelesi veren Diyarbakır temsilcisi, 17 maçta 24 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

SADECE 6 PUAN ALABİLDİ

Teknik direktörlüğünü Aykan Atik’in yaptığı Amed Sportif Faaliyetler, 17 maçta topladığı 27 puanın 21’ini sahasında alırken, deplasmanda çıktığı 8 maçta yalnızca 6 puan toplayabildi.

Tek deplasman galibiyetini 6.haftda Zonguldak Kömürspor’u 1-0 yenere alan Niğde Anadolu FK ve Ankara Demirspor’la 0-0, Afjet Afyonspor’la da 2-2 berabere kaldığı maçlar Diyarbakır temsilcisinin deplasmanda puan aldığı diğer maçlar oldu.

DEPLAMANDA 4 YENİLGİ

Amed Sportif Faaliyetler, 8 deplasman maçının 4’ünü kaybederken, Kahramanmaraşspor’a 1-0, Sarıyer’e 2-0, Uşakspor’a 3-0, Hekimoğlu Trabzon’a ise 4-1’lik skorla boyun eğdi.

8 deplasman maçında sadece 4 gol atabilen Diyarbakır ekibi, kalesinde ise 12 gol gördü.

İÇ SAHADA 21 PUAN

Deplasman karnesi zayıf olan Amed Sportif Faaliyetler, buna karşılık evinde oynadığı maçlarda son derece başarılı sonuçlar alıyor. Diyarbakır ekibi, iç sahada oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 21 puan topladı. Bu maçlarda 20 gol atan kırmızı-yeşilliler kalelerinde 10 gol gördüler.

Sahasında 24 Erzincanspor’a 1-0 ve lider Manisa FK’ya 4-3’lik skorlarla yenilen Amed Sportif Faaliyetler, Hacettepespor’u 1-0, Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor’u 2-1, Kocaelispor’u 3-0, İnegölspor, Ergene Velimeşespor ve Sancaktepe FK’yı 3-1 yendi.

Amed Sportif Faaliyetler’in kötü deplasman performansına karşılık Çorum Futbol Kulübü ise sahasında başarılı sonuçlar alıyor. Kırmızı-siyahlılar, 16 maçta topladıkları 22 puanın 14’ünü iç sahada aldılar.