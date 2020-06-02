“Amatörün oynatılması doğru bir karar değil”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 27 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı toplantı sonrası tüm illerde Süper Amatör ve 1.Amatör Küme maçlarının yeniden oynatılması yönünde kararını açıkladı. Bu gelişme sonrası 1.Amatör Küme’de en yakın rakibi Mimarsinan Gençlikspor’un 4 puan önünde şampiyonluğa koşan Çimentospor’da antrenör Menderes Özarslan yaptığı açıklama ile TFF’ye tepkisini dile getirdi. İnsan sağlığının hiçe sayıldığı bir dönemden geçtiklerini belirten Özarslan, “ Süper Lig takımları için bile gerekli tedbirlerin alınması yönünde eksikliklerin tartışıldığı ortamda Amatör liglerin başlatılması çok yanlış. Amatör takımların imkanı belli. Süper Lig takımlarında bile sorunlar çıkarken, biz amatör takımların bu süreçte tedbir alması tartışması bile abes olur. Nihayetinde Çorum’da ki sahaların yanında bulunan soyunma odalarının durumları belli. Tüm oyuncular aynı yerde soyunmak zorunda, kısıtlı sayıda malzemeler, formalar ve yeleklerimiz var. Benim şahsi fikrim oynatma kararları doğru bir karar değil. Daha üst liglerde mücadele eden kulüplerde hakkında elle tutulur kararlar ve tedbirler alınmış değil. Alınan kararı şaşkınlıkla karşıladım doğrusu. Liglerin yeniden başlaması ile birlikte ilk maçımızı küme düşme mücadelesi veren İskilipgücü ile oynayacağız. Ben şimdi salgın nedeniyle memleketlerine giden ve hala orada olan futbolcularımı nasıl tekrar getireceğim. Hangi tedbirler doğrultusunda sağlığının garantisini verip bu maçta veya diğer maçlarda oynatacağım. Bu maçların birinde vaka çıkarsa eğer, ben bu şehir dışından gelen oyuncularıma bunun nasıl hesabını vereceğim. Üst liglerde alınan tedbirlerin 3’de 1’i amatörde alınmayacağı aşikar. Neye dayanarak oynanacak aklım mantığım almıyor” ifadelerini kullandı.