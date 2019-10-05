Amatörlere sabit destek

Çorum Amatör Spor Kulüplerine İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan kaynak ile alınan malzemeler dün dağıtıldı. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen dağıtım töreninde ligleri başlayan 21 kulübe malzemeleri teslim edildi.

Dün Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Çorum Şube Başkanı Sefer Kurtaran ve kulüp temsilcileri ve idarecileri katıldı. İlk olarak ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay günün anlam ve önemini içeren birer konuşma yaptılar. Daha sonra Alaca Belediyespor, Çimentospor, Sungurlu Belediyespor, Akkent Gençlikspor, Mimar Sinan Gençlikspor, Gençlerbirliği, HE Kültürspor, Dodurga Gençlikspor, Mecitözü Gençlerbirliği, Çorum 1907 Gençlikspor, İskilipgücüspor, İskilipspor, Çorum İşitme Engelliler, Hitit İşitme Engelliler, Yeni Çorumspor, Eti Lisesi Gençlikspor, Osmancık Belediyespor, Osmancıkgücüspor, İl Özel İdaresi Gençlikspor ve Ulukavakspor kulüplerine 15’er ayakkabı, 5 antrenman, iki maç topu, 18 tozluk ve 20 tekmelikten oluşan malzemeleri verildi. Diğer 15 kulübün malzemeleri ise ligleri başladıktan sonra verileceği belirtildi.

Malzeme dağıtım töreninin sona ermesi ile birlikte önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı. Çorum’da Amatör Spor Kulüpleri’ne malzeme yardımı yıllardır İl Özel İdare bütçesinden sağlanırken, daha önceki yıllarda kulüp sayısının azlığı nedeni ile ayrılan bütçe kulüplere fazlasıyla yetiyordu. Ancak son 6 yıldır kulüp sayısının artmasına rağmen İl Özel İdaresi tarafından ayrılan bütçe 100 Bin TL’de sabit kaldı. Kulüp sayısının artması, ayrılan bütçenin sabit kalması nedeniyle kulüplere alınan malzeme çeşidinde büyük düşüş gözlendi.

(Rıfat KARA)