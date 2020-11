 “Amatörler yok sayılamaz”

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, İl Genel Meclisi’nin 2021 yılı bütçe görüşmelerinde, bir İl Genel Meclisi üyesinin, amatör spor kulüplerine yapılması planlanan maddi ve ayni yardımlarla ilgili yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi.

Başkan Özcan yaptığı yazılı açıklama ile meclis üyesinin bağlı bulunduğu partisinin grup başkanı sıfatıyla daha fazla sorumluluk içerek cümleler kullanması gerektiğini söyledi. Amatör kulüplerin yok sayılamayacağını ifade eden Özcan, sporun en temel unsurunun amatörler olduğunu ifade etti.

İl Genel Meclisi Üyesinin konuşmasında; ‘Spor malzemesi 150 bin TL. Her sene veriyoruz bunları. Geçen sene ödenek ayırmadığımız halde ‘yan yattı, çamura battı. Kılıfına uyduruldu’ ve bir şekilde verildi’ sözleriyle amatörleri zan altında bıraktığını kaydeden Fatih Özcan, nasıl bir kılıfa uydurularak yardım alındığının açıklanması gerektiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl ayrılan ödeneğin Valilik bütçesinden kulüplere yardım yapıldığını da hatırlatan Özcan, “Bunun da yan yatıp, çamura batarak değil. Sayın Valimizin oluruyla gerçekleşmiştir. Bu denli amatörleri yok sayan bir anlayışın Çorum sporuna katacak bir şeyi yoktur. Biz Çorum Futbol Kulübü olarak alt yapıdan yetişen yetenekli oyuncuları profesyonel yaparak hem Çorum’a, hem de Türk futboluna kazandırmayı amaçlıyoruz. Diğer amatör kulüplerin de aynı amaç doğrultusunda yavrularımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora kanalize etmek suretiyle topluma yararlı birer fert olarak kazandırma yönünde misyon üstlenmişlerdir. 150 bin TL gibi küçük sayılacak bir yardımın evlatlarımıza sunulacak olması kimi neden rahatsız eder anlamış değilim. Öyle ki bu paranın her zerresinde tüm Çorumluların hakkı var. Amatör futbol sahalarından, tribünden gelen biri olarak böyle bir açıklamayı şiddetle kınıyorum. Amatör kulüplerin zor şartlarda hayatta kalma mücadelesini yakından bilenlerdenim. Devletimizin hemen her branşta Türk sporuna, özellikle tesisleşme adına yaptığı katkılar gün gibi ortadayken bu tesislerden yararlanması gereken yavrularımızın böylesine sığ bir anlayışla engelleniyor olması düşündürücü. Hangi siyasi görüşten olursa olsun İl Genel Meclisi üyelerimizin aynı görüşe sahip olmadığına inanıyorum. Devletimizin evlatlarına sahip çıkması için Sayın Meclisi üyesinin deyimiyle kimsenin yan yatıp, çamura batarak ya da kılıfına uydurarak bir çaba içerisine girmeyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)