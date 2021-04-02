‘Amatöre sahip çıkılmalıdır’

Çimentospor Kulübü yetkililerini makamında kabul eden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, amatör spora sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Çorum’u yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan Çimentospor’da Sportif Direktör Hüseyin Ulusoy ve Genel Kaptan Erkan Durukan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı makamında ziyaret ederek 19 numaralı Çimentospor forması hediye ettiler. Çimentospor heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tahtasız, amatör sporun her zaman destekçisi olacaklarını vurguladı. Başta Çorum Belediyesi ve İl Özel İdaresi olmak üzere kurum ve kuruluşların amatör kulüplere sahip çıkması gerektiğinin de altını çizen Tahtasız, “CHP olarak her zaman amatör sporun yanındayız. Bundan sonraki süreçte de üzerlerine düşen görevi memnuniyetle yerine getireceğiz. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerinin amatör kulüplere sahip çıkılması noktasında gerekli önerge ve teklifleri toplantılarda gündeme getirecektir. Genç sporcuların pandemi sürecinde yaşadıkları sorunların farkındayız. Bu sorunların çözümü içinde gereken mücadeleyi göstereceğiz. Çimentospor’a da 17 Nisan’da başlayacak olan lig maçlarında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)