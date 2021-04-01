‘Amatör sporun sorunlarını çözüme kavuşturmak istiyoruz’

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve İl Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Spor Kurulu Danışmanı Kenan Sır, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sefer Kurtaran’ı makamında ziyaret ettiler. ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Sadık Tahir Bıyıkoğlu, Mehmet Arduç, Hilal Kiraz, Hayrettin Karaca ve Necati Çamiçi’nin de hazır olduğu ziyarette Başkan Mehmet Tahtasız CHP Genel Merkez öncülüğünde kurulan Spor Kurulu hakkında Kurtaran’a bilgi verdi. Spor Kurulu olarak ilk hedeflerinin illerde ki amatör sporun sorunlarını paylaşmak olduğunu ifade eden Tahtasız, geleceğin sporcularını yetiştirmek adına CHP olarak önemli adımlar atacaklarını da sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’DE SPOR YAPAN KİŞİ SAYISI YÜZDE 4.7

Avrupa ile kıyaslandığı zaman Türkiye’de spor yapan kişi sayısının çok az olduğunu da vurgulayan Başkan Tahtasız, “ Ülkemizde spor yapan kişi sayısı yüzde 4.7 civarında. Ama Avrupa’ya baktığımız zaman bu oran yüzde 50 ve üzerinde görünüyor. Okullarımızda spor salonu olmadan çocukları spor yapmaya teşvik etmek çok zor. Bu doğrultuda spor kurulu olarak bunu geliştirmek ve ilerletmek adına çalışmalar yapacağız” dedi.

KILIÇDAROĞLU KURTARAN İLE GÖRÜŞECEK

İl Başkanı Mehmet Tahtasız ilerleyen günlerde zoom uygulaması üzerinden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran ile görüşmek istediğini de söyledi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki aylarda Çorum’a geleceğini de müjdeleyen Tahtasız, “Genel Başkanımızı Mayıs veya Haziran gibi Çorum’a davet edeceğiz. Çorum’a gelmeden önce zoom uygulaması üzerinden Çorum’un akil insanları ile görüşmek istediğini söyledi. Özellikle Çorum’da amatör sporu yöneten ASKF Başkanı Sefer Kurtaran ile bir görüşme yapmak istiyor” ifadelerine yer verdi.

ASKF Başkanı Sefer Kurtaran ise, Çorum’da amatör sporun gelişmesi adına yapılan çalışmalardan ötürü Tahtasız ve Sır’a teşekkürlerini iletti.

(Rıfat KARA)

