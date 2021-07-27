“Amatör sporun sorunlarını çözmek için tüm imkanları kullanacağız’ 

Çorum amatör sporunun sorunları görüşülmek üzere AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu’nda Çorum spor taban birlikleri ile bir toplantı yaptı. Toplantıya Ceylan ve Ahlatcı’nın yanı sıra, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Emre Turan ve Ahmet Bayraklı, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFHHGD) Başkanı Ahmet Ecevit, Anadolu Spor Gazeteciler Derneği (ASGD) Başkanı Rıfat Kara ve ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Ziyaret sırasında Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran futbol taban birliklerinin taleplerini içeren bir dosya sundu ve bunların hayata geçirilmesi konusunda destek istedi.

MALZEME DESTEĞİ 250 BİN TL’YE YÜKSELDİ

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan futbol taban birliklerinin taleplerini madde madde inceledi. İlk olarak amatör kulüplere İl Özel İdaresi’nden alınan malzeme desteği için ayrılan ödeneğin yıllardır aynı olması ve alınan malzeme miktarının her yıl düşmesi nedeni ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ı arayarak bu yıl ödeneğin en az 250 bin liraya yükseltilmesi için gerekenin yapılmasını istedi.

NAZMİ AVLUCA’YA SENTETİK ÇİM

Toplantının devamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’e, listede bulunan Nazmi Avluca sahasının sentetik çim yapılması, soyunma odası ve ışıklandırma yapılması, Mimar Sinan sahasının zemininin yenilenmesi ve soyunma odalarının modernizasyonu için gerekli çalışmanın yapılmasını söyledi.

TÜM İMKÂNLARI KULLANACAĞIZ

Talepler arasında bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü yanındaki alana miniklerin kullanımı için küçük ebatta bir futbol sahası yapılması, maç günlerinde sahaların bulunduğu bölgelere otobüs tahsis edilmesi gibi konularda belediye ile görüşerek gerekenleri yapılacağını belirten Ahmet Sami Ceylan, kulüplerin Çorum’u temsil etmek için gruplara giderken araç temini ve liglere sponsorluk anlaşması konularında ise her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini söyledi. Ceylan Çorum’un tüm sorunlarının yakın takipçisi olduğunu amatör sporun sorunlarının da çözümü konusunda tüm yerel ve genel imkânları kullanarak Çorum’da sporun gelişimi ve daha rahat çalışmaları için amatör camianın yanında olacağını sözlerine ekledi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran ise gerek ziyaret gerekse taleplerinin çözümü için kendilerine yakın ilgi ve destek gösteren Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya çok teşekkürlerini ileterek toplantı sona erdi.

(Rıfat KARA)

