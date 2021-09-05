“Amatör spora desteğimiz artarak devam edecek”
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Mahallelerarası Minikler Futbol Turnuvası’nın ödül töreninde yaptığı konuşmada, amatör spora desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.
Spor 05.09.2021, 19:25
81
Belediyenin spor yatırımlarından bahseden Belediye Başkanı Aşgın, yıkılacak olan 1 ve 2 No’lu Sentetik sahaların yerine daha modern sahaların yapılmakta olduğunu, bunun yanı sıra, mahallelere semt sahaları yaptıklarını, yüzme havuzu inşaatlarının devam ettiğini anlattı.
Çorum’a modern tesisler kazandırdıklarını ve çıtayı yükselttiklerini kaydeden Aşgın, amatör spor kulüplerine bu yıl da malzeme desteğinde bulunacaklarını ve malzemelerin önümüzdeki günlerde dağıtılacağını söyledi.
Mahallelerarası minikler futbol turnuvasının finalini izleyen ve maçı çok beğendiğini kaydeden Aşgın, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve turnuvada mücadele eden sporculara teşekkür etti.
(Süleyman ERDEN)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
18°
parçalı az bulutlu