“Amatör spora desteğimiz artarak devam edecek”

Belediyenin spor yatırımlarından bahseden Belediye Başkanı Aşgın, yıkılacak olan 1 ve 2 No’lu Sentetik sahaların yerine daha modern sahaların yapılmakta olduğunu, bunun yanı sıra, mahallelere semt sahaları yaptıklarını, yüzme havuzu inşaatlarının devam ettiğini anlattı.

Çorum’a modern tesisler kazandırdıklarını ve çıtayı yükselttiklerini kaydeden Aşgın, amatör spor kulüplerine bu yıl da malzeme desteğinde bulunacaklarını ve malzemelerin önümüzdeki günlerde dağıtılacağını söyledi.

Mahallelerarası minikler futbol turnuvasının finalini izleyen ve maçı çok beğendiğini kaydeden Aşgın, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve turnuvada mücadele eden sporculara teşekkür etti.

(Süleyman ERDEN)

