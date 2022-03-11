Amatör maçlar da ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunları da dikkate alarak, Spor Toto 1.Lig, TFF 2.Lig, TFF 3.Lig, Turkcell Kadınlar Süper Lig, Kadınlar 2.Lig ve Bölgesel Amatör Liglerde, 11-14 Mart tarihlerinde oynanacak maçları 1 hafta kaydırmasının ardından, Çorum’da da U16, 1.ve 2.Amatör Küme maçlarına 1 hafta ara verildi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında, olağanüstü toplanan İl Futbol Tertip Kurulu, Çorum ve ilçelerinde, hafta sonu oynanması gereken BELTAŞ A.Ş. 1.Amatör Küme, BELTAŞ A.Ş. 2.Amatör Küme ve BELTAŞ A.Ş. U16 Ligi’nde hafta sonu oynanması gereken maçları 1 hafta kaydırdı.

U16 MAÇLARI 19 MART’TA OYNANACAK

Futbol İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, İl futbol Tertip Kurulu’nun aldığı karar gereği, BELTAŞ A.Ş. U16 Ligi’nde, bugün oynanması gereken 9.hafta maçları, 19 Mart Cumartesi günü ne alındı. Program ise şöyle:

1 No’lu Sentetik Saha: Saat 12.00 Eti Lisesi Gençlikspor-Gençlerbirliği, saat 14.00 Çorum 1907 Gençlik-Hattuşa Gençlik.

İskilip İlçe Sahası: Saat 14.00 İskilipgücü-Mimar Sinan Gençlik.

Alaca İlçe Sahası: Saat 14.00 Alaca Belediye-H.E. Kültürspor.

1.VE 2.KÜME MAÇLARI 20 MART’TA

BELTAŞ A.Ş. 1.Amatör Küme’de ise, 13 Mart’ta oynanması gereken maçlar 20 Mart’a ertelendi. Sungurlu İlçe Sahası’nda oynanacak maçta, saat 14.00’te Sungurlu Belediye ile Ulukavakspor, aynı saatte Bayat’ta da Bayat Belediye ile Çorumspor karşılaşacak. Mecitözü İlçe Sahası’nda oynanacak maçta ise, saat 15.00’te, Mecitözü Gençlerbirliği’nin konuğu İskilipspor olacak.

BELTAŞ A.Ş. 2.Amatör Küme’de de, 13 Mart’ta oynanması gereken 2.hafta maçları 20 Mart’a alındı. Merkez 1 No’lu Sentetik Saha’da oynanacak maçta, saat 14.00’te H.E. Kültürspor’la Kargıserispor, aynı saatte Oğuzlar’da oynanacak maçta, Oğuzlar Belediye ile Gülabibey Gençlikspor karşılaşacak. Mecitözü İlçe Sahası’nda, saat 13.00’te başlayacak maçta da, Mecitözüspor’un konuğu Alaca Belediye olacak.

(Hüseyin AŞKIN)

