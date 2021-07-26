Amatör Lig’ler oynanacak

Koronavirüs salgını nedeniyle 1.5 yıldır oynanamayan amatör futbol liglerinin 2021-2022 sezon akıbeti belli oldu. Yeniden normalleşme süreci içerisinde ülke genelinde salon sporları ve diğer branşlarda faaliyetler kaldığı yerden devam ederken, amatör futbol liglerinde belirsizlik devam ediyordu. Dün öğlen saatlerinde TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Kurul Başkanı Ali Düşmez yaptığı açıklama ile amatör futbolculara müjdeli haberi verdi. Düşmez, pandemi nedeniyle 1.5 yıl oynanamayan Süper Amatör Küme, 1. Amatör Küme, 2.Amatör Küme ve alt liglerin 2021-2022 futbol sezonu itibarı ile oynanacağını açıkladı.

(Rıfat KARA)

