“Alttaki takımlarla puan farkını açmak istiyoruz”

Murathan Buruş, sezon başından beri yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve bunun karşılığını zaman zaman aldıklarını ifade ederken, genel anlamda iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi. Üst sıralarda kalıcı olmak için alttaki takımlarla puan farkını açmaları gerektiğini kaydeden Murathan, “Sezon başından beri ortaya koyduğumuz performanstan memnunuz. Üst sıralarda kalıcı olmak ve aşağıdaki takımlar ile puan farkını açmak istiyoruz. Hekimoğlu Trabzon maçı da bu anlamda oldukça önemli bir karşılaşma. Hekimoğlu’nun zirve anlamında rakibimiz olduğunu düşünüyoruz. Deplasmanda iyi maçlar çıkarıyoruz. İnşallah Hekimoğlu Trabzon maçı da iyi çıkardığımız maçlardan biri olacak. Bu zamana kadar vermiş olduğumuz emekleri de devam ettirmiş oluruz. Elimizden geldiği kadar iyi performans sergilemeye çalışıyoruz. Çorum’a, Çorumspor Kulübü’nün ismine yakışır bir şekilde mücadele etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İÇ SAHA FOBİMİZ YOK

İç sahada kaybedilen puanlarla alakalı sorulan soruya da cevap veren Murathan Buruş, “ İç sahada kaybedilen puanları fobi veya stres olarak görmüyoruz. İç sahada puan kaybettiğimiz maçlar zor maçlar değildi. Maç esnasında yaşanan kırılma anlarında golü bulabilseydik. O puan kaybettiğimiz maçlarda kazanan taraf biz olabilirdik. İç sahada kaybedilen puanların bir adı yok tamamen şansızlık. Bunu da kendi lehimize çevirmek adına çalışmalarımız o yönde devam ediyor” dedi.

“HER PUAN ÇOK ÖNEMLİ”

Kaleci Onur Tekin ise, “Murathan ağabeye katılıyorum. Sonuçta iki defa iç sahada kaybettik. Bunun dışarıda oynadığımız maçlarla telafi ettik. Şimdi önümüzde Hekimoğlu Trabzon maçı var. Kazanmamız gereken bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Ama 3 puan alamıyorsak da 1 puan almak için mücadele edeceğiz.

Sonuçta deplasmanda alınan 1 puan lig maratonunda oldukça önemli. Trabzon deplasmanından iyi bir sonuçla dönersek daha sonra içeride önemli bir maça daha çıkacağız. Biz futbolcular olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

(Rıfat KARA)