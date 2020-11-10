Altınordu maçı 25 Kasım’da

Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçlarının programı belirlendi. TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada, İzmir temsilcisi Altınordu ile Çorum FK arasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanacak karşılaşma 25 Kasım Çarşamba günü saat 14.30’de başlayacağı belirtildi.

24 Kasım Salı günü oynanacak olan 4.Tur müsabakalarında Gençlerbirliği ile Kırşehir Belediyespor, Boluspor ile Kahramanmaraşspor, Ankaraspor ile Muğlaspor, Giresunspor ile Niğde Anadolu FK, Denizlikspor ile Turgutluspor, Fatih Karagümrük ile Esenler Erokspor, Adanaspor ile Sakaryaspor, Bursaspor ile 1922 Konyaspor, Fenerbahçe ile Sivas Belediyespor karşı karşıya gelecek.

25 Kasım Çarşamba günü Yeni Malatyaspor ile Etimesgut Belediyespor, Bandırmaspor ile Darıca Gençlerbirliği, Tuzlaspor ile Sultanbeyli Belediyespor, Keçiörengücü ile Kocaelispor, İstanbulspor ile Tarsus İdman Yurdu, Eskişehirspor ile Kastamonuspor, Hatayspor ile Karacabey Belediyespor, Gaziantep FK ile Serik Belediyespor, Adana Demirspor ile Afjet Afyonspor, Antalyaspor ile Pendikspor, Çaykur Rizespor ile Uşakspor kozlarını paylaşırken, 26 Kasım Perşembe günü ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ankara Demirspor, Kasımpaşa ile 24 Erzincanspor, Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon, Konyaspor ile Manisa FK ve Göztepe ile Kırklarelispor takımları karşılaşacak.

(Spor Servisi)