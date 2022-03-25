Altın: “Tüm planlarımızı galibiyet üzerine yaptık”

Her maç, rakibe göre oyun sistemi belirlediklerini kaydeden Erhan Altın, Çorum FK’nın sezon başında şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu ancak sonrasında hedeften uzaklaştığını belirtirken, “Her şeye rağmen, kaliteli ayaklara sahip bir takımla oynayacağız. Zor bir maç olacağı kesin. Taraftarımızdan yoksun kalacak olmamız elbette dezavantaj ama, biz onların desteğini içimizde hissedeceğiz.

Bizim de bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabilmemiz için, kazanmamız gerekiyor. Bu doğrultuda, Çorum FK maçı için de, tüm oyun planımızı galibiyet üzerine yaptık” şeklinde konuştu.

ONUR TEKİN’İN AYAKLARINI GELİŞTİRMESİ GEREKİYOR

Çorumlu kaleci Onur Tekin’in neden kulübeye çekildiği ile ilgili de açıklamada bulunan Erhan Altın, “Kalede, Onur Tekin-Aydın Bağ seçimi çok konuşuluyor. Taraftarlar da Onur yerine tekrar “Neden Aydın oynuyor?” diye çok soruyor.

Biliyorsunuz ki, kaleci de bir futbolcu. Oyun kurması lazım, oyunu başlatması lazım. Biz Onur’da bu olumsuzluğu gördük. Onur’un o yönü iyi olmadığı için, Aydın tekrar kaleye geçti. Onur’un da o yününü geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

