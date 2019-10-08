Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101859
ALTIN
282.237
DOLAR
5.8241
STERLİN
7.1210
EURO
6.3793

Altın raketlerden harika başlangıç

Antalya’da düzenlenen Masa Tenisi 3.Lig 1.etap müsabakalarında mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kız ve erkek takımı lige iyi bir başlangıç yaptı.

Altın raketlerden harika başlangıç

Antalya’da düzenlenen Masa Tenisi 3.Lig 1.etap müsabakalarında mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kız ve erkek takımı lige iyi bir başlangıç yaptı.

08 Ekim 2019 Salı 00:05
Altın raketlerden harika başlangıç

Masa Tenisi Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi 3.Lig 1.etap müsabakaları Antalya’nın Kemer ilçesinde start aldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü erkek takımı 1.etapta oynadığı 8 karşılaşmadan 7’sini kazanmayı başarırken, kız takımı ise 7 maçın 6’sını kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü erkek takımı İstanbul MTD ve Erzurum Türk Telekomspor’u 3-0, Masader Ankara, İstanbul DSİ, Eskişehir ASP ve Samsun Maarif Koleji’ni 3-1, Samsun VMTD’i ise 3-2 yendi. Kırmızı-Siyahlılar tek yenilgisini Darruşafaka’ya karşı 3-2’lik skorla aldı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kız takımı ise 1.etapta oynadığı maçlarda, Bartın Belediyespor, Masader Ankara, Samsun Maarif Koleji ve Av.Mahmut Düşün MTAL takımlarını 3-0, Aydın Gençlik Hizmetleri’ni 3-1 ve K.Maraş Kano Yelken İhtisas takımını 3-2 mağlup etti. Altın kızlar Bursa Büyükşehir Belediyespor’a ise 3-2 yenildi.

(Rıfat KARA)

İlgili Haberler
Yusuf Eryücel’in ilk altın madalyası
Yusuf Eryücel’in ilk altın madalyası
“Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok”
“Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok”
Hesaplar galibiyet üzerine
Hesaplar galibiyet üzerine
Ringde büyük başarı
Ringde büyük başarı
Yusuf Eryücel de Balkan Şampiyonu
Yusuf Eryücel de Balkan Şampiyonu
Bu hafta ‘Amatör Spor Haftası’
Bu hafta ‘Amatör Spor Haftası’
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim