Altın raketlerden harika başlangıç

Masa Tenisi Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi 3.Lig 1.etap müsabakaları Antalya’nın Kemer ilçesinde start aldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü erkek takımı 1.etapta oynadığı 8 karşılaşmadan 7’sini kazanmayı başarırken, kız takımı ise 7 maçın 6’sını kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü erkek takımı İstanbul MTD ve Erzurum Türk Telekomspor’u 3-0, Masader Ankara, İstanbul DSİ, Eskişehir ASP ve Samsun Maarif Koleji’ni 3-1, Samsun VMTD’i ise 3-2 yendi. Kırmızı-Siyahlılar tek yenilgisini Darruşafaka’ya karşı 3-2’lik skorla aldı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kız takımı ise 1.etapta oynadığı maçlarda, Bartın Belediyespor, Masader Ankara, Samsun Maarif Koleji ve Av.Mahmut Düşün MTAL takımlarını 3-0, Aydın Gençlik Hizmetleri’ni 3-1 ve K.Maraş Kano Yelken İhtisas takımını 3-2 mağlup etti. Altın kızlar Bursa Büyükşehir Belediyespor’a ise 3-2 yenildi.

(Rıfat KARA)