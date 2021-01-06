Altın puan: 1-1

STAT: Yusuf Ziya Öniş

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu ***, Mehmet Şenkaya ***, Servet Bozkurt ***

4.HAKEM: Bilal Köseoğlu

SARIYER: Ali **, Oğuz ***, Nuri ***, Mehmet Cansın ***, Şaban ***, Mahmut **, Savaş ** (Dk. 90 Mehmet Ozan), Bertul ** (Dk.68 Barış *), Okan **, Ömer ***, Furkan ** (Dk.65 İlyas *)

YEDEKLER: Erdi, Emirhan, Fatih, Hüsnü, Adem, Ozan, Bertuğ

TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Yıldırım

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: H. Hüseyin ***, Ertuğrul ***, Mehmet Sedef ** (Dk. 79 Tarık *), Salih Zafer ***, Eren ***, Kerem Çağatay *** (Dk. 90+3 Talha), Muhammet Fettahoğlu***, Mikail *** (Dk. 90+1 Mete), Sinan ****, Umut ***, Nafican ***

YEDEKLER: Deniz, Onur Tekin, Muhammed Çoban, Kürşat, Mert.

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

GOLLER: Dk. 60 (penaltıdan) Ömer (Sarıyer), Dk. 62 Sinan (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Mehmet Cansın, Oğuz, Mehmet Ozan (Sarıyer), H. Hüseyin, Ertuğrul (Çorum FK)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta play-off hesapları yapan Çorum Futbol Kulübü, fikstüre göre ilk yarının son hafta maçında konuk olduğu Sarıyer’le 1-1 berabere kaldı.

Ligin en az gol yiyen takımı Sarıyer karşısında sahaya mutlak puan için çıkan Çorum Futbol Kulübü’nde teknik direktör İsmet Taşdemir, önceki hafta Gümüşhanespor’u 4-0 yenen kadroyu bozmadı.

Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda oynanan ve Samsun bölgesi hakemlerinden Erdem Mertoğlu’nun yönettiği maçın ilk yarısında rakibine ciddi pozisyon vermeyen Çorum FK, 33.dakikada Sinan’la çok önemli bir fırsattan yararlanamadı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında da çekişmeli bir mücadele vardı sahada. Evsahibi Sarıyer, 59.dakikada kazandığı penaltıyı 1 dakika sonra Ömer’le gole çevirip 1-0 öne geçerken, Çorum Futbol Kulübü 2 dakika sonra Sinan Kurumuş’un golüyle beraberliği sağladı.

İlerleyen dakikalarda iki takım da kontrollü futbollarını sürdürürken, karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Çorum Futbol Kulübü puanını 19’a, Sarıyer ise 35’e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 17: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Ertuğrul ortaladı, kale alanı içerisinde Sinan’dan önce kaleci Ali topa sahip oldu.

DAKİKA 32: Sağdan gelişen Sarıyer atağında, Okan’ın pasında Oğuz yayın sağından kaleyi düşündü, top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 33: Çorum FK gole çok yaklaştı. Sağdan Ertuğrul’un ortasında arka direkte Sinan kafayı vurdu, kaleciden dönen topu Umut tamamladı, bu kez savunma araya girdi.

DAKİKA 41: Umut’a yapılan faul sonrası Çorum Futbol Kulübü rakip ceza yayının 5-6 metre gerisinden ve hafif sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Sinan’ın üzerinden atladığı topu Mikail kaleye vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 60 (GOL): 59.dakikada gelişen Sarıyer atağında, Bertul’un pasına hareketlenen Oğuz sağdan ceza sahasına girdi, kaleci H.Hüseyin’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanmak üzere 1 dakika sonra topun başına geçen Ömer, kaleci H.Hüseyin’in sağından topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

DAKİKA 62 (GOL): Çorum Futbol Kulübü beraberlik golünü buldu. Sağdan kullanılan köye vuruşundan gelen topu Ertuğrul kaleye gönderdi, çizgide savunmadan dönen topu Sinan tamamladı: 1-1.

DAKİKA 89: Çorum FK atağında, Eren’in ceza yayından dönerek vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

(Spor Servisi)