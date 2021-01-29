Altı sezon sonra her iki yarıya puansız başlangıç

Profesyonel futbol liglerinde dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, daha önce 2012-13 sezonunda Altınordu’ya ilk maçta deplasmanda 2-0, ikinci yarının ilk haftasında ise evinde 2-1 yenilirken, 2015-16 sezonunda da Dersimspor karşısında çifte yenilgi almıştı. Kırmızı-siyahlılar, ilk hafta konuk ettikleri Tunceli temsilcisi Dersimspor’a 2-1 yenilip sezonu puansız başlarken, ikinci yarının ilk maçında ise deplasmanda 2-0’lık skorla boyun eğmişti.

Bu sezon da ilk hafta sahasında Manisa FK’ya 3-1 yenilen Çorum FK, ikinci yarının ilk haftasında ise deplasmanda aldığı 1-0’lık yenilgi ile altı sezon aradan sonra her iki yarıya da puansız başlangıç yaptı.

Çorum FK, 2013-14 sezonuna Orhangazi deplasmanında aldığı 2-1’lik yenilgi ile başlarken, rövanşı sahasında 5-0’lık skorla aldı.

2014-15 sezonunun başlangıcını Denizli deplasmanında 3-2’lik Kızılcabölükspor yenilgisiyle yapan Çorum FK, ikinci yarının ilk maçında ise rakibiyle sahasında 1-1 berabere kaldı.

2016-17 sezonunda, ilk hafta Beylerbeyi’ni 3-1 mağlup edip sezona ilk kez galibiyetle başlayan Çorum FK, İstanbul temsilcisi ile rövanşta deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

2017-18 sezonunun başlangıcını İstanbul deplasmanında 2-0’lık Tepecikspor galibiyetiyle yapan Çorum FK, ikinci yarının ilk maçında İstanbul ekibine sahasında 3-1 mağlup oldu.

2018-19 sezonunun ilk maçında evinde konuk ettiği Muğlaspor’a ikinci yarının ilk haftasında 2-0’lık skorla boyun eğen Çorum FK, geçen sezonun ise ilk haftasında sahasında 1922 Konyaspor’u 1-0 yenerken, rövanşı aynı skorla kaybetti.

(Spor Servisi)