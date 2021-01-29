Altı sezon sonra her iki yarıya puansız başlangıç
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, Manisa FK’ya ikinci maçta da yenilirken, altı sezon aradan sonra hem sezonun ilk maçını, hem de ikinci yarının ilk maçını kaybedip iki yarıya da puansız başlangıç yaptı.
Profesyonel futbol liglerinde dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, daha önce 2012-13 sezonunda Altınordu’ya ilk maçta deplasmanda 2-0, ikinci yarının ilk haftasında ise evinde 2-1 yenilirken, 2015-16 sezonunda da Dersimspor karşısında çifte yenilgi almıştı. Kırmızı-siyahlılar, ilk hafta konuk ettikleri Tunceli temsilcisi Dersimspor’a 2-1 yenilip sezonu puansız başlarken, ikinci yarının ilk maçında ise deplasmanda 2-0’lık skorla boyun eğmişti.
Bu sezon da ilk hafta sahasında Manisa FK’ya 3-1 yenilen Çorum FK, ikinci yarının ilk haftasında ise deplasmanda aldığı 1-0’lık yenilgi ile altı sezon aradan sonra her iki yarıya da puansız başlangıç yaptı.
Çorum FK, 2013-14 sezonuna Orhangazi deplasmanında aldığı 2-1’lik yenilgi ile başlarken, rövanşı sahasında 5-0’lık skorla aldı.
2014-15 sezonunun başlangıcını Denizli deplasmanında 3-2’lik Kızılcabölükspor yenilgisiyle yapan Çorum FK, ikinci yarının ilk maçında ise rakibiyle sahasında 1-1 berabere kaldı.
2016-17 sezonunda, ilk hafta Beylerbeyi’ni 3-1 mağlup edip sezona ilk kez galibiyetle başlayan Çorum FK, İstanbul temsilcisi ile rövanşta deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
2017-18 sezonunun başlangıcını İstanbul deplasmanında 2-0’lık Tepecikspor galibiyetiyle yapan Çorum FK, ikinci yarının ilk maçında İstanbul ekibine sahasında 3-1 mağlup oldu.
2018-19 sezonunun ilk maçında evinde konuk ettiği Muğlaspor’a ikinci yarının ilk haftasında 2-0’lık skorla boyun eğen Çorum FK, geçen sezonun ise ilk haftasında sahasında 1922 Konyaspor’u 1-0 yenerken, rövanşı aynı skorla kaybetti.
(Spor Servisi)
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