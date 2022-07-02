Altı aylık boksör Türkiye üçüncüsü
Erzurum’da düzenlenen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden Belediyespor Kulübü sporcusu Nisa Sahra Akdere, 38 kiloda üçüncü oldu. Yıllar sonra kadınlarda Çorum’a madalya kazandıran Nisa Sahra’nın boksa yaklaşık 6 ay önce başladığı belirtildi.
Boks Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Üst Minikler Türkiye Şampiyonası Erzurum’da yapıldı. Çorumlu sporcular şampiyonası 1 bronz madalya ile tamamladı.
Yakutiye Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, 38 kiloda ringe çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Nisa Sahra Akdere, rakiplerini bir bir devirerek Türkiye üçüncülüğünü elde etti ve bronz madalya kazandı.
Kadınlarda, 10 yılı aşkın bir sürenin ardından Çorum’a madalya kazandıran Nisa Sahra Akdere’nin boks sporuna yaklaşık 6 ay önce başladığı ve çalışmalarını antrenör Ziyaeddin Türkoğlu nezaretinde sürdürdüğü öğrenildi. 6 aylık bir sporcunun, hem de yoğun katılımla yapılan Türkiye şampiyonasında üçüncü olması büyük bir başarı olarak takdir edildi.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31