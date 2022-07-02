Altı aylık boksör Türkiye üçüncüsü

Boks Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Üst Minikler Türkiye Şampiyonası Erzurum’da yapıldı. Çorumlu sporcular şampiyonası 1 bronz madalya ile tamamladı.

Yakutiye Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, 38 kiloda ringe çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Nisa Sahra Akdere, rakiplerini bir bir devirerek Türkiye üçüncülüğünü elde etti ve bronz madalya kazandı.

Kadınlarda, 10 yılı aşkın bir sürenin ardından Çorum’a madalya kazandıran Nisa Sahra Akdere’nin boks sporuna yaklaşık 6 ay önce başladığı ve çalışmalarını antrenör Ziyaeddin Türkoğlu nezaretinde sürdürdüğü öğrenildi. 6 aylık bir sporcunun, hem de yoğun katılımla yapılan Türkiye şampiyonasında üçüncü olması büyük bir başarı olarak takdir edildi.

(Hüseyin AŞKIN)

