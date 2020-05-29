“Alt ligler daha erken başlamalı”

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta en yakın rakibi Manisa Futbol Kulübü’nün 10 puan önünde lider durumda bulunan Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, 2 ve 3.Lig’lerin başlama tarihi hakkında açıklama yaptı. Deneyimli teknik adam yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi; “İçinde bulunduğumuz süreçte futbol dünyasının yeni normale en kısa sürede uyum sağlaması hepimiz için son derece önemlidir. Bu bağlamda Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig ve 1.Lig için takvimini netleştirmesini önemli bir gelişme olarak görüyorum. Bununla beraber TFF 2. ve 3.Lig’lerin devamı konusunda belirsizliğin sürmesi soru işaretlerine yol açmaktadır. Öyle ki, daha önceki açıklandığı şekliyle liglerin geri kalan bölümü için maçların 18 Temmuz’da başlaması sağlık tedbirlerinden bağımsız olarak takvim açısından da pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Açıklanan takvime göre 22 Ağustos’ta sona erecek olan TFF 2.Lig’in Play-Off maçları 5 Eylül’de noktalanacaktır. Bu durum özellikle TFF 1.Lig’e yükselecek takımlar için transfer ve kamp planlamasını zora sokacaktır. TFF’nin bu şartlarda gelişmeleri yeniden gözden geçirip 2 ve 3.Lig’lerin başlama tarihini ve takvimini netleştirmesi kulüpler ve futbolcular için hayati önem taşımaktadır.”

(Spor Servisi