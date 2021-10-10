Alper Özdemir Beşiktaş forması ile ilk maçına çıktı

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Ümraniye’de gerçekleşen seçmelerde Beşiktaş scout ekibinin dikkatini çekerek Beşiktaş’a seçilen Osmancık Belediyespor altyapı oyuncularından Alper Özdemir, bir süre Beşiktaş U17 takımı ile deneme antrenmanlarına çıktı. Bu süreçte sakatlanan ve covid-19 hastalığına yakalanan genç futbolcu pes etmedi ve daha sonraki süreçte antrenmanlarda performansını arttırarak altyapı hocalarının gözüne girdi ve Beşiktaş U17 takımına dahil edildi. Önceki gün yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş U17 takımı ile Kocaelispor U17 takımları arasında hazırlık maçı oynandı. Bu maça genç futbolcu ilk 11’de başlarken, bir de attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Alper’in yetişmesinde büyük bir pay sahibi olan Osmancık Belediyespor altyapı antrenörü Lütfullah Demir, Alper’in bugünlere gelmesi noktasında maddi ve manevi destekte bulunan Ahmet Aksu’ya teşekkür etti. Alper Özdemir’in ilerleyen yıllarda milli formayı da giyeceğine inandığını söyleyen Demir, Alper’e Beşiktaş forması ile başarılar diledi.

(Rıfat KARA)

