Alkışlarla veda: 0-1

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu.

HAKEMLER: Kadir Sağlam *, Utku Tunavelioğlu **, Anıl Usta **

4.HAKEM: Gürel Uzuner.

YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.: Onur Tekin ***, Ertuğrul Sancaktutan **, Mert Ilıman ***, Osman Bodur ***, Eren Tokat ** (Dk. 72 Mert Güney *), Batuhan Demirel ** (Dk. 62 Oğuz Mataracı *), Muhammed Çoban ****, Kerem Pala ***, Muhammed Rıdvan Özdemir ***, Kıvanç Kaya **, Murathan Buruş * (Dk. 62 Mikail Albayrak **)

YEDEKLER: Reşat Şen, Emrah Uzun, Oktay Demircan, Hakan Yağmurkaya.

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya.

KASIMPAŞA A.Ş.: Ramazan Köse **, Uğurcan Yağızlı ***, Tobias Heintz ***Mustafa Pektemek * (Dk. 62 Thiam Mame Baba **), Olivier Veigneau ***, Çağatay Kurukalıp **, Jorge Filipe Oliviera Fernandes ***, Özgür Çek **, Emirhan Nevzat Aydın ** (Dk.72 Furkan Çetinkaya *), Azad Toptik *** (Dk. 80 Batuhan Dıraga *), Veysel Sarı **

YEDEKLER: Murat Can Yıldız, Mehmet Enes Sarı, Loret Sadıku, Emre Çetinkaya.

TEKNİK SORUMLU: Kemal Özdeş.

GOL: Dk. 60 (penaltıdan) Özgür Çek

SARI KARTLAR: Ertuğrul Sancaktutan, Murathan Buruş (Yeni Çorumspor), Uğurcan Yağızlı, Tobias Heintz, Çağatay Kurukalıp, Emirhan Nevzat Aydın (Kasımpaşa)

Yeni Çorumspor Ziraat Türkiye Kupası’na bu sezon da erken veda etti. Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 3.tur maçında karşılaşan Yeni Çorumspor, penaltıdan yediği golle elendi.

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta Yeni Çorumspor sahaya ideal kadrosuyla çıktı. Teknik Direktör Bahri Kaya, son lig maçının ilk 11’inden Kerem Çağatay’ın yerine Muhammed Çoban’a görev vererek tek değişiklik yaptı. Kasımpaşa ile yedek kadrosuyla sahada yer aldı.

Maçın genelinde mücadeleci bir futbol sergileyen Yeni Çorumspor, Süper Lig ekibine karşı daha çok pozisyon bulan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında, 60.dakika oynanırken, Murathan’la Çağatay arasında ceza sahasındaki ikili mücadelede Çağatay’ın kendisini yere bırakmasına hakem penaltı kararı verdi. Atışı gole çeviren Özgür, Kasımpaşa’yı 1-0 öne geçirdi.

Kalan sürede iki takım da pozisyonlar buldu ancak değerlendiremedi ve karşılaşma Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kasımpaşa bu galibiyetle 4.tura yükselirken, Yeni Çorumspor kupaya veda etti.

Karşılaşmayı, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Yeni Çorumpor Başkanı Fatih Özcan, yöneticiler ve 2 bin civarında Çorumlu sporsever izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

Yeni Çorumspor ilk yarıda Atatürk Anıtı tarafındaki kalede gol aradı.

DAKİKA 5: Kasımpaşa atağında, sağdan ceza sahasına yapılan ortada kaleci Onur’un uzaklaştırmak istediği top kısa düştü, ceza yayının solundaki boşluktan Uğurcan kafayla kaleyi düşündü, az farkla yandan aut.

DAKİKA 26: Yeni Çorumspor’un kazandığı köşe vuruşunu sağdan Ertuğrul kullandı. Penaltı noktasına gelen topu Osman kafayla indirdi, Muhammed Rıdvan sert vurdu, üstten aut.

DAKİKA 27: Sağdan gelişen Yeni Çorumspor atağında, Kerem Pala çizgiye indi, orta şut karışımı vuruşunda kaleci Ramazan topu ön direk çatalından kornere çeldi.

DAKİKA 39: Yeni Çorumspor’un kazandığı köşe vuruşunda bu kez soldan Murathan ortaladı, ön direkte Osman kafayı vurdu, aut.

DAKİKA 43: Yeni Çorumspor atağında, Eren’in orta sahadan Murathan’ın koşu yoluna attığı topta ceza sahasına giren Murathan, iki savunma oyuncusuna rağmen vuruşunu yaptı, kaleci Ramazan’ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

DAKİKA 60 (GOL): Kasımpaşa penaltı kazandı. 59.dakikada gelişen atakta, Murathan’la Kasımpaşalı Çağatay’ın ceza sahasının sağındaki ikili mücadelesinde Çağatay yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 1 dakika sonra atışı kullanan Özgür sert bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0

DAKİKA 72: Yeni Çorumspor atağında, Mikail yaklaşık 25 metreden kaleyi yokladı, üstten aut.

DAKİKA 82: Mame Baba ceza sahasına girer girmez plaseledi, kaleci Onur mükemmel çıkarttı.

DAKİKA 90+3: Tobias Heintz’in pasında Mame Baba ceza sahasında kaleci Onur’la karşı karşıya kaldı, uygun durumda vuruşunu yaptı, Onur gole izin vermedi.

(Hüseyin AŞKIN)