ALKIŞLAR Sungurlu Eğitim’e : 2-3

Sungurlu Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü tüm imkansızlıklara rağmen katıldığı Bölgesel Lig’de oynadığı iki maçı da kaybetmesine rağmen ilerisi için umut verdi.

3 takımın mücadele ettiği Erkekler Bölgesel Lig Çorum Grubu’nda heyecan dün oynanan son maçın ardından sona erdi. Çorum temsilcilerinden Sungurlu Eğitim Gençlikspor Atatürk Spor Salonu’nda Karabük Anadolu Voleybol ile karşı karşıya geldi. Saat 14.30’da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Sungurlu Eğitim Gençlikspor, seti 25-16 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci ve üçüncü sette rakibin smaçlarına karşılık vermekte zorlanan Çorum temsilcisi ikinci seti 25-13, üçüncü seti de 25-11 kaybederek 2-1 geriye düştü. Dördüncü sette toparlanan Sungurlu Eğitim Gençlikspor zor da olsa bu seti 25-20 kazanarak maçı final setine taşımayı başardı. Final setinin ilk bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, son bölümde yapılan basit hatalar sonucu seti 15-7 maçı da 3-2 kaybetti.

Bu sonucun ardından Çorum grubunda sadece 1 puan toplayabilen Sungurlu Eğitim Gençlikspor, tüm imkansızlıklara rağmen sergilediği performans ile alkışı hak etti.

SUNGURLU EĞİTİM: 2 - KARABÜK ANADOLU: 3

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Can Acar, Hüseyin Kamber.

SUNGURLU EĞİTİM GENÇLİKSPOR: Emre, Yasin, Hüseyin Can, Abdullah, Musap Emir, İsmet Can, Mehmet Ali, Haluk, Emircan, Buğra, Mahmut, Ahmet, Ömer Faruk, Selim Can.

KARABÜK ANADOLU VOLEYBOL: Hulusi, Ender, Emin Baran, Berke, Serhat, M.Enes, H.Buğra, Berkat, Furkan, Mustafa Samet, Necati, Arda, Melih, M.Akif

SETLER: 25-16, 13-25, 11-25, 25-20, 7-15.

(Spor Servisi)