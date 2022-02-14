Alkışlar raketlere…Spor Lisesi Türkiye Şampiyonu

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 12-14 Şubat tarihleri arasında Tokat’ta yapıldı. Erkekler kategorisinde Çorum’u temsil eden Spor Lisesi Okul Müdürü Murat Terlemez nezaretinde antrenör Ali Korkmaz önderliğinde Uğurcan Dursun, Umut Baha Dursun, Arda Kekillioğlu, Abdullah Gürbüz ve İsmail Eren Alıcı oyuncu grubu ile mücadele etti. İlk maçında Denizli’yi 3-0’la geçen Spor Lisesi, daha sonra Malatya’yı 3-0, Ankara’yı 3-0, Yalova’yı 3-2, Kayseri’yi 3-0 ve son olarak İstanbul temsilcisini 3-0 yenerek finale yükseldi. Finalde Yalova Özel İstek Anadolu Lisesi ile karşılaşan Spor Lisesi rakibini 3-1 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

ÖZEL PINAR KOLEJİ TÜRKİYE İKİNCİSİ

Spor Lisesi’nin erkeklerde Türkiye Şampiyonu olduğu Okullararası Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda kızlarda ise Çorum Özel Pınar Koleji Türkiye ikincisi olmayı başardı.

İl birincisi ve bölge şampiyonu unvanı ile Türkiye finallerine katılan Özel Pınar Koleji ise antrenörler Mesut Kuşgöz ve Sedef Kuşgöz önderliğinde Asu Ayça Şenyuva, Yağmur Yeşil, Sahra Nur Yılmaz ve Irmak Polat oyuncu grubu ile mücadele verdi. İlk maçında Adıyaman’ı 3-0’la geçen Özel Pınar Koleji daha sonra Erzincan’ı 3-0, Kastamonu’yu 3-1, Bursa’yı 3-2, Hatay’ı 3-1 ve Kayseri’yi 3-0 yenerek final oynama şansını elde etti. Finalde İstanbul temsilcisi ile karşılaşan Özel Pınar Koleji bu maçı 3-0 kaybederek Türkiye ikincisi olmayı başardı.



(Rıfat KARA)

