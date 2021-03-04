Alkışlar kaleci Hasan Hüseyin’e 

Sezonun ilk yarısında yediği hatalı gollerle saç-baş yolduran Hasan Hüseyin, ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe büründü. Yaptığı kurtarışlarla takımına kritik puanlar kazandıran deneyimli file bekçisi, Afjet Afyonspor, İnegölspor ve Niğde Anadolu FK maçlarından sonra dün Ergene Velimeşespor karşısında da kalesini gole kapattı.

360 dakikadır gol yemeyen Hasan Hüseyin, maçtan sonra taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi. Deneyimli file bekçisi, kendisini alkışlayan taraftarlara aynı şekilde yanıt verdi.

(Spor Servisi)

