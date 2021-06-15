Alkaç ve Eryücel Bursa’da üçüncü

Bursa’da, Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 59.’su düzenlenen Çalı Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılım yoğun oldu. Yurt genelinden toplamda 900 civarında pehlivanın mücadele ettiği güreşlerde, Çorum Belediyesi Yağlı Güreş Takımı pehlivanlarından Mücahit Alkaç küçük orta küçük boyda, Bekir Eryücel de büyük orta büyük boyda üçüncü olup hem kupa, hem bronz madalya kazandılar.

(Spor Servisi)

