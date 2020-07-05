Ali Haydar Teke Bölge Temsilcisi
Çorum Voleybol Spor Kulübü kurucusu ve antrenörü Ali Haydar Teke’ye Ankara Voleybol Antrenörleri Derneği (AVAD) tarafından Bölge Temsilciliği görevi verildi.
Spor 05.07.2020, 19:17
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Voleybol Antrenörleri Federasyonu bünyesinde Ankara’da kurulan Ankara Voleybol Antrenörleri Derneği Türkiye genelinde bölge temsilcilikleri oluşturdu. AVAD Başkanı Turgut Okan Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu ve Karabük illerinin bağlı olduğu bölgenin il temsilciliği görevine Çorum Voleybol Spor Kulübü antrenörü Ali Haydar Teke’yi atadı.
Atamanın resmi olarak gerçekleşmesinin ardından Ali Haydar Teke, kendine ait sosyal medya hesabından AVAD Başkanı Turgut Okan’a ve ekibine teşekkür etti.
(Spor Servisi)
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