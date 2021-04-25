‘Ali Düşmez istifa etmeli’ 

TASKK Başkanı Ali Düşmez’in video konferans sistemi ile ASKF Başkanları ile yaptığı toplantı sonrası Çimentospor kulübü sert bir açıklama yaparak TASKK Başkanı Ali Düşmez’i istifaya davet etti.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez bilindiği üzere ASKF Şube Başkanları ile video konferans sistemi üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonrası ülke genelinden çok sayıda amatör kulüp Başkan Ali Düşmez’e tepki gösterirken, bir tepki de Çorum temsilcisi Çimentospor’dan geldi.

Çimentospor Sportif Direktörü Hüseyin Ulusoy dün yaptığı yazılı açıklama ile TASKK Başkanı Ali Düşmez’i istifaya çağırdı.

Ulusoy’un açıklaması şu şekilde; “Koronavirüs salgın sürecini iyi yönetemeyen Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez istifa etmelidir. Eylül ayından itibaren şartlar daha iyi durumda iken Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçlarını başlatmayıp, bugünkü yaşanan koronavirüs vakalarını bahane eden ve bunun için kulüpler ile değil, ASKF Başkanları ile görüşerek ligleri oynatmamanın yolunu arayan ve bunun nabız yoklayan Ali Düşmez kesinlikle istifa etmelidir.

Biz amatör kulüpler olarak federasyonun mutlaka oynatacağız sözünün ardından milyonlar harcadık. Liglerin başlamasını dört gözle bekleyen 266 kulüp ve 8-10 bin BAL sporcusunun temsil etmeyi hak etmiyor.

Gelinen nokta tabiki zor. Ama bu şartlara gelmeden oynayabileceğin 8 ay vardı. Güreş, voleybol ve hentbol gibi salon sporu ile yapan branşlar bütün müsabakalarını tamamladı ve liglerini bitirdiler. Bu güne gelmemizin en büyük sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Biz Çimentospor olarak diğer branşlarda olduğu gibi liglerin başlamasını istiyoruz”dedi.

‘MASRAFLARIMIZI ASKF KARŞILAMALIDIR’

Çimentospor Sportif Direktörü Hüseyin Ulusoy, liglerin oynanmaması halinde amatör kulüplerin yaptığı masrafların o ilin ASKF’si tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

Ali Düşmez’in amatör kulüpler yerine ASKF ile durum değerlendirmesi yapmasının kabul edilemez olduğunun da altını çizen Ulusoy, “TASKK Başkanı Ali Düşmez 266 kulüp ile görüşmek ve onların fikirlerini sormak yerine ASKF başkanları ile görüşerek nabız yokladı. Bu görüşme öncesi Çorum ASKF Başkanı Sefer Kurtaran da bizimle irtibata geçip durum değerlendirmesi yapmak yerine toplantıdan sonra TFF’nin niyetini bizimle paylaşmıştır. Bu durumu Çimentospor olarak kabul edemiyoruz. Liglerin oynanmaması durumunda gerek biz Çimentospor, gerekse diğer BAL takımlarının tüm masrafları ASKF tarafından karşılanmalıdır. Çorum ASKF’yi yanımızda olmaya ve sözcülüğümüzü yapmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)

