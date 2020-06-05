Son Dakika

Ali Doğan’a üç görev

Kenan Gürsü’nün başkanlığını yaptığı Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu’nun yeni sezon planlaması belli oldu. Hemşehrimiz Ali Doğan’a üç farklı görev verildi.

Spor 05.06.2020, 20:01
20
Ali Doğan’a üç görev

Yeni sezonda çok farklı bir anlayış ve daha geniş bir katılımla lig organize etmeye hazırlanan Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu’nun kurulları açıkladı. Kuruluşundan beri Batı ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu görevini yürüten hemşehrimiz Ali Doğan yeni sezonda da aynı göreve devam edecek. Ali Doğan bu görevin yanı sıra Federasyonun Basın Sözcülüğü ile Görsel ve Yazılı Medya Kurulu Başkanı görevlerini de yürütecek.

HALİL ÖZTÜR KDE ORTA KARADENİZ BÖLGE MUHABİRİ

Doğan, yeni sezonda çok daha ciddi ve katılımı yüksek bir sezon beklediklerini bunun içinde çalışmalara şimdiden başladıklarını belirterek kendisini bu görevlere layık gören Federasyon Başkanı Kenan Gürsu’ya teşekkür etti.

Öte yandan Federasyon’un Orta Karadeniz muhabiri olarak Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk görev yapacak.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
21°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 05 Haziran 2020
İmsak 03:08
Güneş 05:03
Öğle 12:44
İkindi 16:42
Akşam 20:14
Yatsı 22:01

Gelişmelerden Haberdar Olun

@