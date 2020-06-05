Ali Doğan’a üç görev

Yeni sezonda çok farklı bir anlayış ve daha geniş bir katılımla lig organize etmeye hazırlanan Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu’nun kurulları açıkladı. Kuruluşundan beri Batı ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu görevini yürüten hemşehrimiz Ali Doğan yeni sezonda da aynı göreve devam edecek. Ali Doğan bu görevin yanı sıra Federasyonun Basın Sözcülüğü ile Görsel ve Yazılı Medya Kurulu Başkanı görevlerini de yürütecek.

HALİL ÖZTÜR KDE ORTA KARADENİZ BÖLGE MUHABİRİ

Doğan, yeni sezonda çok daha ciddi ve katılımı yüksek bir sezon beklediklerini bunun içinde çalışmalara şimdiden başladıklarını belirterek kendisini bu görevlere layık gören Federasyon Başkanı Kenan Gürsu’ya teşekkür etti.

Öte yandan Federasyon’un Orta Karadeniz muhabiri olarak Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk görev yapacak.

(Spor Servisi)